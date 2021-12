Sanremo 2022, svelati i 22 big in gara: tutti i nomi, l’annuncio di Amadeus

Amadeus, nel corso del Tg1 delle ore 20 di sabato 4 dicembre 2021, ha sciolto le riserve sul cast del Festival di Sanremo 2022, annunciando i nomi dei big in gara alla kermesse che inizierà l’1 febbraio e si concluderà sabato 5 febbraio. Il conduttore e direttore artistico del concorso canoro, con un post social pubblicato qualche ora prima dell’annuncio inerente ai cantanti che prenderanno parte alla manifestazione, ha spiegato con una punta di polemica che la “vera lista dei Big” l’avrebbe resa nota lui. In molti, nel messaggio di ‘Ama’, hanno visto una stoccata al magazine Chi, che lo scorso mercoledì ha fatto trapelare l’indiscrezione relativa ai nomi di diversi artisti che si sfideranno sul palco dell’Ariston.

Festival di Sanremo 2022, l’elenco ufficiale dei cantanti big in gara

Questi gli artisti scelti da Amadeus:

Donatella Rettore con Ditonellapiaga

Dargen D’Amico

Elisa

Gianni Morandi

Sangiovanni

Le Vibrazioni

Noemi

Highsnob e Hu

Massimo Ranieri

Ana Mena

La rappresentate di Lista

Emma

Achille Lauro

Michele Bravi

Iva Zanicchi

Fabrizio Moro

Mahmood e Blanco

Giusy Ferreri

Irama

Giovanni Truppi

Aka7Even

Rkomi

Chi Magazine aveva fornito anche i seguenti nomi che però non sono in gara: Boomdabash, Tecla con Alfa, Ariete, Orchestraccia, Il Tre, Eugenio in Via di Gioia con Elio e le Storie Tese.

Amadeus e quel sì strappato dalla Rai per Sanremo 2022

Dopo il difficoltoso Festival del 2021, quello segnato dalla pandemia Covid che non ha permesso di ospitare il pubblico al teatro Ariston, Amadeus disse di non essere per nulla disponibile per una eventuale terza conduzione consecutiva della kermesse. Tuttavia la Rai, visti gli importanti numeri ottenuti dalle due edizioni orchestrate dal presentatore, ha corteggiato quest’ultimo per mesi, riuscendo a strappargli, alla fine, un sì. Dunque, ‘Ama’ sarà di nuovo al timone di Sanremo, la cui macchina organizzativa si è già messa in moto a pieno ritmo.

Resta invece aperta la ‘partita’ relativa alla presenza di Fiorello: voci di corridoio sostengono che lo showman siciliano avrebbe declinato l’offerta di avere un ruolo di protagonista lungo tutte le serate del Festival. Si mormora che interverrà comunque sul palco, ma soltanto per una o al massimo due serate. Si attendono conferme o smentite su tal fronte.