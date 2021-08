Sanremo 2022, Amadeus fa tris: sarà ancora lui il conduttore, è ufficiale

È ufficiale, Amadeus sarà ancora il conduttore del Festival di Sanremo. Non c’è due senza tre. Alla fine, ha deciso di dire sì alla 72esima edizione, che si svolgerà dall’1 al 5 febbraio 2022. Lui stesso l’ha confermato durante il Tg1 di stasera. Per il conduttore si tratterà della terza edizione Sanremo consecutiva. Salirà nuovamente sul palco del Teatro dell’Ariston, come molti immaginavano.

Il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, aveva già fatto presente che Amadeus stava pensando di fare tris. Adesso arriva l’annuncio ufficiale. Lui stesso lo dà, ammettendo che non vede l’ora. Questa sarà l’edizione della rinascita, almeno si spera. Lo scorso anno c’erano delle speranze, ma poi l’edizione 2021 si è tenuta con un Ariston senza spettatori.

“È incredibile, non vedo l’ora”, rivela Amadeus ai microfoni del Tg1. Coletta fa notare che il percorso musicale portato avanti dal conduttore “ha segnato un cambiamento culturale importante nella storia del Festival”. Basti pensare al trionfo dei Maneskin, arrivati ad alzare l’ambita coppa dell’Eurovision Song Contest, che ha fatto sognare l’Italia intera e non solo.

Ed è proprio verso “questa direzione di innovazione” che la Rai vorrebbe andare, con lo scopo di valorizzare in modo più incisivo il talento musicale. E questo lo si può fare, indubbiamente, attraverso un evento televisivo che tiene incollati al piccolo schermo milioni telespettatori italiani. Negli scorsi mesi, Amadeus e il direttore di Rai 1 avevano già anticipato la presenza di una trattativa per la prossima edizione del Festival.

Stefano Coletta non ha mai nascosto la sua intenzione di proseguire con la strada scelta dal conduttore durante le due passate edizioni. Non si può non pensare al fatto che i Maneskin, dopo la loro vittoria sul palco dell’Ariston, hanno riscosso un successo mondiale! Non solo, un anno prima, Diodato con Fai Rumore era riuscito a conquistare sia pubblico che critica.

Coletta, a questo punto, sperava di arrivare a un nuovo accordo con Amadeus. Ed ecco che ora finalmente arriva la conferma. Bisognerà capire, nei prossimi mesi, chi affiancherà il conduttore.

Fiorello diede il suo in bocca al lupo a chi avrebbe condotto il Festival di Sanremo 2022, sperando sempre in una platea piena. Più di un mese fa, intanto, Amadeus aveva posto una condizione sulla prossima edizione.

Scendendo nel dettaglio, vorrebbe che la kermesse non si ritrovi nuovamente a lottare con le eventuali restrizioni legate al Covid-19. Ovviamente, su questo punto, nessuno può ancora dare delle certezze.