Stefano De Martino, confidenza su Belen: “Avvilente essere la sua ombra”

Il conduttore e ballerino si è raccontato in una nuova intervista in occasione dell’avvicinarsi del suo nuovo programma Bar Stella

Stefano De Martino è tornato a parlare di Belen Rodriguez in una intervista per Repubblica. L’occasione si è presentata grazie all’arrivo del suo nuovo programma nella seconda serata di Rai Due, Bar Stella. Un nome scelto non a caso: si chiamava così il bar di suo nonno, a Torre Annunziata, dove è cresciuto. Oggi quel bar non esiste più, purtroppo anche il nonno di Stefano non c’è più, ma resta vivissimo il suo ricordo nel ballerino. De Martino ha spiegato ancora una volta che vuole riportare sul piccolo schermo un tipo di televisione che sembra in disuso ormai, ma che lo ha sempre affascinato.

Si ispira ad Arbore, lo ha ribadito, ha pensato e scritto – sì, è anche autore di Bar Stella – un programma che vuole essere anche uno show romantico. Saranno due puntate, la prima il 28 dicembre 2021, in cui lui farà un tuffo nel passato ricordando quel bar del nonno in cui ha cominciato a fare i suoi spettacoli e proverà a ricordare al pubblico che una tv positiva è ancora possibile. Stefano sta proseguendo a vele spiegate la sua carriera in Rai, dopo una breve parentesi come giudice al Serale di Amici, un ritorno a casa. Oggi ha ben chiaro cosa vuole fare, sente di essere più maturo di qualche anno fa. Dentro di sé sarà sempre un ballerino, ma oggi che è anche conduttore ci sono cose che non rifarebbe. Per esempio posare in slip per una pubblicità:

“Nella danza lavori con il corpo, non hai quel tipo di pudore. Fin tanto che ho ballato, non trovavo strano spogliarmi. Ora come ora mi vergognerei come un ladro. Non riuscirei a condurre un programma e a stare su un cartellone in mutande”

Oggi Stefano De Martino è un conduttore, certo si sta facendo ancora le ossa ma la strada è quella. Per un periodo però veniva riconosciuto solo come “il marito di Belen Rodriguez”, anzi peggio: era stato etichettato come “Signor Belen”. Da questa domanda è nata una nuova confidenza di De Martino sull’ex Belen:

“Le etichette sminuiscono per definizione. Ho sempre creduto in quello che volevo fare. A 23 anni, per il tipo di ambizione che avevo, è stato avvilente pensare di essere solo l’ombra di qualcun altro. Volevo dimostrare che c’era dell’altro. Ma forse in quegli anni non comunicavo tanto altro, e essere stato solo ‘il signor Belen’ ci stava. Forse anche io mi sarei definito così”

Nell’intervista ha speso delle parole anche per Maria De Filippi e per Amici. Far parte di quella squadra gli ha insegnato la dedizione al lavoro, e su Maria: “Il germe della televisione me l’ha trasmesso lei”. Ha ricordato che la conduttrice era la prima ad arrivare e l’ultima ad andare via. Infine, Stefano De Martino ha ammesso di sognare Sanremo, ma è consapevole di avere ancora strada da fare per arrivarci: