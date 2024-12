Dai Ferragnez a J.Lo: le coppie VIP scoppiate nel 2024

Sta per concludersi il 2024, un anno segnato da amori che sbocciano e altri che finiscono. Molte nuove storie d’amore hanno preso vita, ma al tempo stesso alcune delle coppie più solide e amate del mondo dello spettacolo si sono dette addio. L’anno si è aperto con una rottura che nessuno avrebbe mai immaginato: Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di separarsi dopo sette anni insieme e due figli.

Per quasi un decennio, i Ferragnez sono stati la ‘royal couple’ d’Italia, protagonisti di un reality su Prime Video e di un ‘reality quotidiano’ sui loro profili Instagram, dove condividevano quasi ogni momento della loro vita. Tuttavia, lo scandalo del Pandoro a dicembre 2023 ha segnato l’inizio della fine. A febbraio, i due hanno ufficializzato la separazione, dando il via a una vera e propria guerra mediatica, fatta di frecciatine sui social e dichiarazioni nelle interviste. Ad oggi, lei è ufficialmente fidanzata Giovanni Tronchetti Provera, mentre Fedez è stato visto in compagnia di più donne nel corso di questi mesi.

Passando da una coppia iconica all’altra, il 2024 ha visto anche la fine della relazione tra Alice Campello e Alvaro Morata. Lo scorso agosto, il calciatore spagnolo e l’influencer veneta hanno annunciato la loro separazione dopo quasi 10 anni di matrimonio e quattro figli. Sempre molto affiatati sui social, la notizia della loro rottura ha colto tutti di sorpresa. Oggi, entrambi stanno cercando di mantenere un rapporto civile per il bene dei loro bambini, gestendo questa nuova fase della loro vita tra Italia e Spagna.

Il ritorno di fiamma dopo 20 anni aveva fatto sognare tutti, ma pare che anche questa favola sia giunta al termine: Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno annunciato (di nuovo) la rottura, a 2 anni dal loro matrimonio. Secondo alcune indiscrezioni, però, la relazione tra la cantante e l’attore potrebbe non essere del tutto conclusa. Difatti, sembra che ci sia un riavvicinamento in corso.

Un’altra coppia turbolenta e segnata da continui alti e bassi nel 2024 è stata quella formata da Wanda Nara e Mauro Icardi. Nell’autunno di quest’anno, la showgirl argentina e il calciatore hanno ufficializzato la loro separazione, accompagnata da una serie di drammi e polemiche. La guerra legale e mediatica tra i due è tuttora in corso e promette di protrarsi ancora a lungo. Nel frattempo, Wanda sembra aver trovato conforto iniziando una nuova relazione con il rapper L-Gante, mentre Icardi sarebbe tornato tra le braccia di China Suarez, l’attrice coinvolta nello scandalo del tradimento che, tre anni fa, aveva già fatto tremare il loro matrimonio.

Dopo due anni dal giorno del fatidico “sì”, è giunto al capolinea anche il matrimonio tra Paola Turci e Francesca Pascale. “È una fine, sto attraversando un grande dolore ma la vita mi ha insegnato che prima di amare qualcuno bisogna sapere amare se stessi. Una fine, quindi, può diventare un atto d’amore nei propri confronti ed è per questo che ho deciso di allontanarmi”, con queste parole l’ex di Silvio Berlusconi ha confermato la rottura in un’intervista a Il Corriere della Sera.

E ancora: ClioMakeup e il marito Claudio Midolo si sono separati dopo ben 18 anni insieme; Eros Ramazzotti ha chiuso la sua relazione con Dalila Gelsomino; Anna Tatangelo ha detto addio al fidanzato Mattia Narducci; Rossella Brescia ha confermato la fine della lunga storia con Luciano Cannito; Geolier si è lasciato con la sua fidanzata storica Valeria dopo 6 anni; Alessandra Mastronardi si è separata dal marito Gianpaolo Sannino, dopo un matrimonio lampo durato solo pochi mesi.

Nel mondo degli influencer, Giulia De Lellis ha avuto un 2024 movimentato: dopo 4 anni si è lasciata con Carlo Gussalli Beretta, ha avuto un flirt con Giano Del Bufalo e ha chiuso l’anno felicemente fidanzata con Tony Effe. Beretta, invece, dopo l’addio con Giulia, ha iniziato una relazione con Melissa Satta, che nello stesso anno ha rotto con Matteo Berrettini. E poi c’è la ‘regina del gossip’ Belen Rodriguez, che nel corso dell’anno ha vissuto diversi cambiamenti: prima ha chiuso la relazione con Elio Lorenzoni e, poco dopo, ha iniziato una frequentazione con Angelo Galvano, che però sembra già essere giunta al capolinea.