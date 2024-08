Jennifer Lopez e Ben Affleck, svelati gli assurdi motivi del divorzio

Jennifer Lopez e Ben Affleck, la favola d’amore è di nuovo finita. The end, i documenti del divorzio sono stati depositati, ormai il dado è tratto. Ma perché si sono lasciati dopo soli due anni di matrimonio? A velare i motivi dell’addio, piuttosto assurdi, sono state diverse fonti vicine alle due star. A raccogliere una testimonianza di una persona che ha assicurato di conoscere bene la coppia è stata la testata americana PageSix.

Secondo quanto rivelato dall’insider, i problemi coniugali hanno addirittura avuto inizio durante la luna di miele nuziale. Insomma, il matrimonio sarebbe partito con il piede sbagliato. Cosa è accaduto? Ben e J-Lo si trovavano sul lago di Como e come sempre erano attorniati da tantissimi paparazzi. Affleck avrebbe iniziato a piantare dei musoni non indifferenti. Ma come? Sei una celebrità a livello globale e tua moglie non è da meno e che cosa ti aspetti? Di passare inosservato? Così la fonte, che per ovvie ragioni ha preferito mantenersi anonima, a PageSix:

“Lui non era contento che i paparazzi li seguissero. Ma è un comportamento assurdo dato che lei è una superstar internazionale e lui si è comportato come se fosse una sorpresa che venissero seguiti in giro. Quando erano da soli si parlavano a malapena durante quello che avrebbe dovuto essere il periodo più felice della loro vita. Lui le ha fatto credere di essere un uomo cambiato, e questo è durato molto poco“.

Sempre seguendo la testimonianza pubblicata da PageSix, sarebbe stata Jennifer a tentare in tutti i modi di mandare avanti con serenità, per quanto fosse possibile, la relazione, “ma lui era sempre più egoista, scontroso, impossibile da accontentare la maggior parte delle volte“. A questo punto è giunto un altro affondo sul divo hollywoodiano. Evidente che chi ha parlato non è certo un suo amico (probabile che lo sia di J-Lo perché, come vedremo tra poco, c’è anche una versione differente della faccenda):

“Era diventato impossibile stargli accanto e tutti noi lo abbiamo visto. Gli amici stessi pensano che lui sia egoista e spesso negativo come persona. Lei cercava costantemente di sollevargli il morale, di tirarlo su. Per diverso tempo lei ha tenuto duro, ma era diventato impossibile. Quando lei ha detto “ok basta finiamola”, lui non ha lottato per farle cambiare idea. È molto delusa e triste, Ben non le ha dato alcun segno di voler continuare il loro matrimonio. Adesso lei deve solo pensare a sé stessa e a riprendersi. Però sa bene che se il matrimonio è finito è perché il carattere di lui era peggiorato moltissimo.

La versione ‘alternativa’ sull’ossessione per la fama di Jennifer Lopez

Come si suol dire, è sempre bene sentire due campane piuttosto che una sola. Facendo questo esercizio, è opportuno riportare ciò che ha assicurato un’altra persona che afferma di conoscere bene la coppia. Tale fonte è stata contattata dal DailyMail ed ha raccontato una versione ben differente rispetto a quella che vuole che tutte le colpe siano da addossare all’attore e regista.

“Non ascoltate le frottole che dicono in giro – ha tuonato la persona ascoltata dal DayliMail -, io ho visto tutto. Lei era ossessionata dalla fama, dai fan, dall’adulazione del suo pubblico e aveva perso il contatto con la realtà, lui cercava di riportarla alla realtà. Ben era contrario anche al documentario The Greatest Love Story Never Told, così come il suo progetto This Is Me… Now. Infatti sono stati due flop per i quali è stata molto criticata. Inoltre lei era fissata con i social”.

La fonte ha aggiunto che, quando i due divi hanno deciso di riprovarci, Ben è stato chiaro, avendo chiesto alla cantante di evitare di trasformare la love story in un fenomeno di costume da dare in pasto ai social media. Una richiesta su cui Affleck avrebbe poi fatto un passo indietro. Non perché ha pensato di aver sbagliato, ma perché convintosi di predicare nel deserto: “Poi ha capito che non era una cosa giusta da chiedere. È un po’ come se uno sposasse un capitano di navi e dicesse “beh, non voglio avere a che fare con l’acqua“. Così ha imparato a darle dei consigli e a scendere a compromessi. Ma lei non ha mai ceduto di un millimetro”.