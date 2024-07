Francesca Pascale e Paola Turci, crac: firmato il divorzio, i motivi

Clamoroso: Francesca Pascale, 35 anni, e Paola Turci, 55, hanno divorziato. E pensare che solo poche settimane fa, dopo che Dagospia lanciò lo scoop della rottura, la cantante si affannò a smentire. Sempre ‘Dago’, ora, fa sapere che nella mattinata di mercoledì 17 luglio il giudice Benedetta Foti della Procura di Firenze ha omologato l’accordo di divorzio. L’unione civile è quindi sciolta. La documentazione sarà nelle prossime ore passata al comune di Montalcino dove sorge la villa dell’ex storica compagna di Silvio Berlusconi. Il matrimonio è durato solamente due anni. Era il 2 luglio 2022 il giorno in cui vennero celebrate le nozze, con la musicista e la campana che parevano avere un legame inossidabile. In ventiquattro mesi tutto è evaporato.

Francesca Pascale e Paola Turci si sono lasciate: i motivi dietro alla rottura

Dagospia ha anche raccontato i motivi che hanno condotto le due donne a decidere di proseguire ognuna per la propria strada. Secondo il noto portale esperto di retroscena ‘rosa’ e di palazzo, dopo la sbornia iniziale tipica di ogni rapporto sentimentale, il tran tran quotidiano avrebbe messo a dura prova la relazione, finendo per logorarla in modo irrimediabile. Si sussurra che problemi tutt’altro che semplici abbiano cominciato a fare capolino nella love story da almeno un anno, il che significa che l’idillio nuziale è durato giusto dodici mesi per poi iniziare a frantumarsi, sgretolandosi inesorabilmente sotto la calura estiva, con le carte del divorzio.

“Da almeno un anno l’alchimia tra Paola e Francesca era alla deriva con l’entourage della coppia che sussurrava di “caduta del desiderio”, “crisi”, “sca**i”, “allontanamenti”, litigi e ripicche, del tipo”, scrive Dagospia. A proposito di ripicche il portale cita ciò che è accaduto a Belve di recente, quando la Pascale è stata ospite da Francesca Fagnani, corteggiandola tra il serio e il faceto, come emerso da un fuorionda. La vicenda non sarebbe affatto stata gradita dalla cantante la quale ha postato su Instagram un video in cui la si nota alle prese con la ventenne attrice Valentina Dispari. Si diceva ripicche e scaramucce…

Dagospia ha inoltre spiegato che le due donne hanno raggiunto un ultimo accordo sulla proprietà di una villa a Fiesole. Tale patto è stato omologato dal giudice, sempre lungo la mattinata del 17 luglio. Scartoffie che hanno sancito la spartizione dei beni e che hanno anche segnato definitivamente la fine della fiaba d’amore. Adios…