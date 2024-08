Giulia De Lellis e Tony Effe, il flirt continua: l’indizio che li sbugiarda

Nonostante le ripetute smentite, sembra che la frequentazione tra Giulia De Lellis e Tony Effe stia continuando. Ma, si procedi con ordine. Le voci su un possibile flirt tra di loro hanno iniziato a circolare più di un mese fa, quando sono stati beccati insieme ad un ristorante di Napoli dopo il concerto di Geolier allo Stadio Maradona. All’inizio si credeva fossero semplici uscite con amici in comune, ma la notizia ha preso forza quando i due sono stati visti trascorrere la maggior parte del tempo insieme al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Nonostante la presenza del suo ex Andrea Damante, Giulia sembra aver avuto occhi solo per il rapper romano, tanto da venire fotografata con la giacca di lui.

Dopo alcuni scambi sospetti sui social, la De Lellis ha pubblicato un divertente video con la nipotina, dove sembrava confermare indirettamente i rumors. “Io sono impazzita? E tu che esci con Tony Effe? Me l’ha detto una mia amica di scuola”, si sentiva dire dalla bambina nella storia. Il fatto che l’influencer avesse deciso di pubblicare un video simile lasciava intendere che ci fosse del vero nei gossip delle ultime settimane. Tuttavia, in un’intervista a Il Corriere della Sera, Tony Effe ha smentito tutti i rumors che lo hanno coinvolto ultimamente, definendo sia Giulia che Chiara Ferragni (con la quale si era vociferato di un’amicizia speciale) solo delle amiche.

Giulia De Lellis e Tony Effe: nuova segnalazione

Ma, ecco che, nelle ultime ore, i fan hanno notato un dettaglio che ha riportato l’attenzione sull’ex corteggiatrice e il cantante. Difatti, Giulia e Tony avrebbero pubblicato nei rispettivi profili Instagram delle storie della stessa location. In particolare, i due sembravano essere proprio nella stessa palestra. Le foto sono state pubblicate a distanza di tempo, rendendo incerto se fossero nel centro sportivo nello stesso momento. Ma, non è chiaro se la De Lellis abbia postato in ritardo per depistare i seguaci più attenti, come insinuato da Amedeo Venza in una sua storia.

Ad ogni modo, è importante sottolineare che queste sono solo supposizioni dei fan. È infatti possibile che frequentino la stessa palestra, ma in sedi diverse d’Italia, o che si trovassero lì in momenti diversi della giornata. Al momento, non ci sono conferme certe su questo tanto discusso flirt, che sembra essere comunque solo una cosa passeggera.