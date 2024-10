Campello e Morata dopo il divorzio, lui distrutto: “Provavo vergogna”

Erano giorni che se ne parlava e finalmente la tanto attesa intervista è arrivata. Alvaro Morata, calciatore di professione ma anche protagonista dei recenti gossip legati all’inaspettato divorzio da Alice Campello, ha parlato della sua lotta contro la depressione. Ad accogliere le sue parole la radio spagnola Cope, che subito ha condiviso sui suoi profili social alcuni spezzoni piuttosto significativi.

Il calciatore spagnolo non ha di certo vissuto momenti semplici: tra la situazione sentimentale, una famiglia divisa e la decisione, sofferta ma necessaria, di andarsene dal suo Paese, la Spagna. Scelta che non è piaciuta ai suoi tifosi, che non hanno perso occasione per criticarlo e insultarlo pesantemente. Ora Alvaro è approdato al Milan, in Italia, e questa pare essere una delle pagine più difficili di tutta la sua vita.

L’intervista alla radio Cope non lascia spazio a interpretazioni o illusioni di alcun tipo. Le parole di Alvaro sono chiare e arrivano dritte: la depressione può colpire tutti e tutte indistintamente e non importa che tu sia un calciatore di fama mondiale o un personaggio dell’alta società o un volto noto dello showbusiness. Il buio, se vuole, arriva, e Morata questo lo ha vissuto sulla sua pelle, anche quando, letteralmente, non aveva voglia di alzarsi dal letto.

Quando attraversi momenti davvero difficili, come la depressione o gli attacchi di panico, non importa quale lavoro fai o quale situazione ti trovi nella vita, hai una persona dentro contro cui devi lottare ogni giorno e ogni notte.

Prima l’addio ad Alice Campello, poi l’addio alla Spagna: periodo nero

Nessuno avrebbe mai pensato che Alice Campello e Morata potessero lasciarsi…e invece. Anche per la loro coppia, da sempre considerata una delle più genuine e “perfette” (se di perfezione si può parlare) del mondo dello spettacolo, ha chiuso le porte dei sentimenti. Una notizia che è rimbalzata ovunque e che tuttora tiene alta l’attenzione. Sette anni di matrimonio (quasi dieci di relazione), quattro figli e un amore da favola: tutto finito. I motivi della separazione sono diversi; dall’età giovane, da alcune scelte prese troppo in fretta, alla gestione complicata di certe situazioni. Insomma, un mix-match emotivo difficile da superare che ha portato al tracollo della coppia.