Parla Alice Campello: verità su Iannone e depressione con Morata

Nelle scorse ore il sito Dillinger News di Fabrizio Corona ha fatto circolare una fantasiosa ricostruzione relativa alla rottura tra Alvaro Morata e Alice Campello. Il portale ha riportato una stralunata testimonianza che ha sostenuto che l’influencer veneziana abbia tradito il calciatore con Andrea Iannone, che tra le altre cose è fidanzato felicemente con Elodie Di Patrizi da diversi mesi. In tempo record la Campello ha smentito, scrivendo direttamente sotto al post Instagram di Dillinger News. La giovane ha raccontato di non aver mai incontrato in vita sua il pilota. In seconda battuta ha fatto nuove rivelazioni sulle cause che hanno fatto naufragare il suo matrimonio.

“Non gli ho mai mancato di rispetto”, ha subito puntualizzato Alice che, in merito alle false notizie circolate sul suo conto, ha aggiunto: “All’inizio volevo controllare la situazione perché soffrivo queste bugie ma poi ho capito che ognuno penserà sempre ciò che vuole e che tutti si faranno sempre tutte le fantasie che vogliono. Questo non posso controllarlo. Io so che persona sono e so che persona è Alvaro”.

“Lui – ha proseguito l’influencer riferendosi all’ex marito – sa che non gli ho mai mancato di rispetto e io metterei il mio corpo sul fuoco perché so che anche lui ha mai mancato di rispetto a me. Non esistono infatti foto, video, messaggi perché non c’è mai stato nulla nonostante ci sia tutto il mondo che sta cercando qualcosa che non esiste”. La Campello ha concluso rivelando che sia lei sia Morata hanno passato nell’arco degli anni trascorsi insieme diversi momenti segnati dalla depressione:

“I motivi sono nostri e rimarranno nostri. Le vacanze, le foto, l’amore è vero ma ciò non toglie che essendo molto giovani e avendo vissuto tante cose (matrimonio, quattro gravidanze, undici traslochi, depressioni mie dopo ogni parto e depressioni sue per alcuni momenti nel calcio e tante altre cose) possano portare ad avere dei confronti che a lungo andare non sono positivi. Potrei mettere una foto anche ora dicendo che lo adoro perché è la verità ma ciò non toglie che ci sia un’altra parte che ovviamente non si vede e che ci ha fatto arrivare a ciò. Non c’è altro”.

Tutte le smentite di Alvaro Morata e Alice Campello

Per l’ennesima volta la Campello si è quindi ritrovata a dover smentire voci che vogliono a tutti i costi sostenere che dietro alla fine della relazione con il calciatore del Milan ci siano dei tradimenti. Lo stesso Morata, pochi giorni fa, ha detto chiaramente che mai ci sono state delle corna nella relazione. Il giocatore spagnolo ha inoltre minacciato di portare in tribunale coloro che insisteranno a raccontare di sue presunte scappatelle. In effetti, come sottolineato sia da Morata sia da Alice Campello, oltre al vociferare, al momento, non c’è alcuna foto compromettente o alcuna prova relativa a rapporti extraconiugali.

Di recente l’influencer veneziana ha anche smentito quanto riportato da alcuni media, vale a dire che la rottura sarebbe stata anche innescata dal fatto che lei non avrebbe voluto trasferirsi a Milano in quanto avrebbe preferito vivere a Madrid. Tra chi ha riportato l’indiscrezione c’è stato Chi Magazine. Alice ha scritto anche in quel caso direttamente sul profilo Instagram del settimanale, sbugiardando quanto narrato e spiegando che la voce non corrisponde alla verità.