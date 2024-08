Morata-Campello, Corona: “C’entra Iannone”, ma Alice interviene

Arrivano nuovi gossip sulla rottura tra Alvaro Morato e Alice Campello. Attraverso DellingerNews, Fabrizio Corona parla della presenza di una terza persona, nota nel mondo dello sport e delle cronache rosa. Si tratta di Andrea Iannone, attuale fidanzato di Elodie Di Patrizi. Ma ecco che proprio Alice decide immediatamente di intervenire e smentire questa indiscrezione. Facendo il punto della situazione, il portale fa sapere, tramite la confessione di una persona che ha deciso di parlare, che Iannone potrebbe rappresentare la causa della separazione tra Alice e Alvaro. A parlare è una fonte anonima, il cui racconto è disponibile sul profilo ufficiale del portale su Instagram.

Dopo l’annuncio sulla separazione, Morata e Campello sono sotto l’attenzione di tutti. E, ovviamente, spuntano ogni giorni nuove indiscrezioni. Come ha fatto già nei giorni scorsi, Alice usa il potere dei social network per parlare e dire la sua. Il gossip che oggi l’imprenditrice si ritrova a smentire la vede come la causa della rottura del suo matrimonio con l’attaccante del Milan. La fonte anonima racconta che Morata, Alice, Elodie e Iannone avrebbero trascorso una vacanza insieme.

Pare si trovassero in barca insieme e che fosse presente anche la Di Patrizi. “Io non se il tradimento è successo in barca, prima o dopo”, dice questa fonte. “Però è successo”, assicura. La fonte rivela di aver ricevuto questa indiscrezione da un calciatore professionista di Serie C, suo carissimo amico. Quest’ultimo sarebbe un conoscente di Alvaro e avrebbe ricevuto questa notizia da un calciatore del Milan.

“La secca rottura dopo che un collega calciatore ha spifferato a Morata che la moglie lo avrebbe tradito con Iannone. Peccato che il noto motociclista Iannone teoricamente stia (e stesse anche all’epoca) con la cantante Elodie. Quindi saremmo davanti a un duplice tradimento… Questa potrebbe essere comunque l’unica plausibile verità, visto che per tutta l’estate hanno dichiarato amore e di colpo si sono lasciati”

Questo il gossip riportato da Corona tramite DellingerNews. Questa a detta dell’ex re dei paparazzi sarebbe l’unica spiegazione plausibile sulla rottura improvvisa tra Morata e Alice, che ha lasciato tutti senza parole. Peccato, però, che la stessa Campello prontamente ha deciso di smentire il gossip. Senza pensarci due volte, Alice ha subito commentato l’indiscrezione, tra i commenti del post condiviso su Instagram, negando di aver tradito Alvaro con Iannone.

Addirittura la Campello non avrebbe mai incontrato il fidanzato di Elodie: “Ma non l’ho mai visto in vita mia, mi piacerebbe vedere le foto”. L’imprenditrice, madre di quattro figli avuti con il calciatore rossonero, sfrutta il potere che oggi hanno i social network per mettere a tacere le malelingue, usando anche delle emoticon che ridono.

Smentendo il gossip, Alice assicura dunque che non c’è stato alcun tradimento da parte sua con Iannone. Nelle scorse settimane, subito dopo aver annunciato la separazione improvvisa, la Campello aveva anche smentito i presunti tradimenti da parte di Morata.