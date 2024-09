Chicche di gossip: crisi Goria-Mirko, crac Eros, nozze Arena e lutti

Giulia De Lellis, intervenuta alla rassegna “Il tempo delle Donne”, ha infilzato, pur senza nominarla, la collega Chiara Ferragni con cui ha avuto diverse frizioni in passato. “Ci sono persone che continueranno a fregarsene delle regole, però di base ci sono sempre state. Bisognava fare o non fare? Bisogna seguire le regole”, ha dichiarato l’ex volto di UeD. E ancora: “Sta al buon senso della persona che fa questo lavoro, o come qualsiasi altro mestiere. Come dice mio padre, la legge non ammette l’ignoranza. Le regole ci sono sempre state e c’è chi le segue e chi no”. Che mazzate, chissà come ha preso tali parole l’ex moglie di Fedez.

A proposito di Fedez, ecco il dissing di inizio autunno con Tony Effe che ha definito il collega “viscido”, sottolineando che la sua ex moglie, Chiara Ferragni, lo adora. Un grande sca**o? Pare di no, tutto un teatrino per creare hype, con Fedez che ha poi lanciato il brano “Allucinazione collettiva”. Nella canzone parla dell’ex moglie. Un circo triste.

Belen Rodriguez ha confermato ciò che ha detto Stefano De Martino poche settimane fa: con l’ex marito oggi va d’accordo ed ha rapporti civili. Avanti così, bene!

Pare che Eros Ramazzotti sia tornato single. Si mormora che con Dalila Gelsomino si sia lasciato da oltre un mese…

Non solo amori al capolinea: Francesco Sarcina, il prossimo ottobre, convolerà a nozze con la compagna Nayra Garibo. Per il cantante è il secondo matrimonio, dopo quello con Clizia Incorvaia.

Sempre restando in tema di fiori d’arancio, ha già detto sì Giulia Arena: sabato 21 settembre l’ex Miss Italia si è sposata in Sicilia. Curiosissime le scarpe che ha indossato.

Guenda Goria, intervistata da Diva e Donna, ha tuonato parole tutt’altro che tenere sul marito Mirko Gancitano. I due sono diventati genitori del piccolo Noah lo scorso luglio. “Pensavo fosse una roccia, invece è un sassolino”, ha dichiarato la pianista riferendosi al compagno e al suo non essere troppo sveglio nell’averle dato una mano dopo aver partorito. Inoltre la neo mamma ha raccontato che dorme con la suocera e che quest’ultima le dà una mano con il bimbo.

Forza Sabrina Salerno! La cantante ha rivelato che gli è stato diagnosticato un tumore al seno lo scorso luglio. Si è operata nei giorni scorsi. L’intervento, a detta dei medici, è andato bene.

A proposito di brutte notizie: se ne è andato a soli 59 anni Totò Schillaci, la leggenda delle ‘Notti magiche del Mondiale di Italia ’90’. L’ex calciatore da tempo stava lottando contro un tumore. Si è spento a Palermo, in ospedale, mercoledì 18 settembre. Ciao bomber!

Altra news drammatica è quella che riguarda il decesso di Paola Marella, volto iconico di Real Time. Sempre riservatissima sulla sua vita privata, in pochi sapevano come stesse realmente. Si è spenta il 21 settembre.