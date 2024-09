Sarcina, nozze con Nayra Garibo per l’ex di Clizia Incorvaia: dettagli

Francesco Sarcina si sposa. Il cantante de Le Vibrazioni, come riferisce Vanity Fair in esclusiva, convolerà a nozze con la fidanzata Nayra Garibo. Il magazine ha anche svelato che il matrimonio sarà celebrato a breve, ossia a ottobre. I festeggiamenti si svolgeranno in una location in Puglia, con gli amici più cari. Per l’artista si tratta di seconde nozze. La prima volta si è sposato con l’influencer Clizia Incorvaia, con la quale ha avuto la figlia Nina. La love story è naufragata nel 2018 in modo burrascoso e controverso. Sarcina, in una esplosiva rilasciata al Corriere della Sera, ha accusato l’ex moglie di averlo tradito con il suo migliore amico, non proprio il signor nessuno, Riccardo Scamarcio. La Incorvaia, invece, ha raccontato una versione differente, sostenendo che è vero che ha avuto scambi ‘d’affetto’ con l’attore ma quando ormai il matrimonio con Sarcina si era concluso.

Francesco Sarcina e Nayra Garibo: le tappe della love story

Sarcina e Garibo si sono conosciuti nel 2019 a Milano, in uno dei locali di proprietà del frontman de Le Vibrazioni. La donna, che ha origini messicane, svolge diverse attivià: è una pilota di aerei, modella, consulente d’immagine e stylist. In una intervista recente, il cantante ha spiegato che Nayra, quando lo ha visto la prima volta, non sapeva chi fosse. Un fatto che, sempre secondo l’artista, è stato fondamentale poiché è stata per lui una prova che Garibo “si è innamorata dell’uomo, non del cantante”. “Non le interessava la notorietà. Questo è stato bellissimo”, ha chiosato Sarcina.

Nel 2021, il musicista e la modella sono diventati genitori di una bimba chiamata Yelaiah. Sarcina è anche padre della già citata Nina e di Tobia, nato nel gennaio 2007 da una precedente relazione rispetto alle nozze con Clizia Incorvaia. A proposito dell’influencer sicula, anche lei, dopo la separazione, ha voltato decisamente pagina. Si è legata a Paolo Ciavarro, conosciuto all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Con il volto di Forum ha avuto il suo secondo figlio, Gabriele. Pochi mesi fa la coppia ha festeggiato il matrimonio a Forte dei Marmi, davanti ad amici e parenti.