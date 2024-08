Sarcina, le rivelazioni di Clizia sull’addio: “A Nina l’ho detto a Miami”

La lettera aperta alla figlia e alcune precisazioni sulle scelte prese assieme all’ex marito Francesco Sarcina. Clizia Incorvaia, nelle scorse ore, ha omaggiato la sua primogenita in occasione del suo nono compleanno. Inoltre ha voluto spiegare nei dettagli la faccenda relativa alla questione della disparità di trattamento sui social legata ai suoi frutti d’amore dopo che tanti followers sono tornati a chiederle perché mostri sempre Gabriele, avuto con Paolo Ciavarro, e non Nina, avuta con il cantante de Le Vibrazioni.

Capitolo visibilità data ai figli sui social. L’influencer siciliana, come già fatto qualche volta in passato, ha ribadito il motivo che la spinge a non mostrare quasi mai Nina su Instagram a differenza del suo secondo figlio. Così si è pronunciata tramite una Storia:

“Finalmente rispondo definitivamente a coloro che mi fanno questa domanda in maniera ossessiva e aggressiva: “perché non mostri mai il volto di tua figlia Nina?” . Fino a quando aveva l’età di Gabri più o meno di comune accordo con il padre lo facevamo. Poi abbiamo deciso di mostrarla di spalle o di profilo per tutelare la sua privacy crescendo. Con Gabri, che ha un altro padre, decideremo più in là”.

Clizia ha aggiunto: “Ciò non significa che se non mostro in volto mia figlia Nina non le voglia bene abbastanza (follia pura) o che la estrometta dalla mia vita“. Dunque con Sarcina, con la quale si è lasciata in maniera burrascosa, ha scelto di non esporre la figlia sui social, se non a volto coperto. Una soluzione che di recente è anche stata presa da Chiara Ferragni e Fedez. Una dinamica del tutto simile a quella del cantante delle Vibrazioni e dell’influencer sicula: in entrambi i casi, infatti, dopo la fine dei matrimoni, sarebbero stati gli ex mariti e non le ex mogli a volere che i figli godessero di maggiore privacy.

Per quel che invece riguarda il nono compleanno della piccola Nina, mamma Clizia ha divulgato sui suoi profili social una lettera aperta alla bimba “Cara Nina – ha esordito – siamo state complici dal primo istante in cui sei venuta al mondo. Ti ho sempre resa partecipe della mia vita di donna, mamma e lavoratrice! Mi ricordo ancora quando durante la tua prima Milano fashion Week (avevi un anno e mezzo) stavi per interrompere lo show per sfilare e ballare con le modelle. devo ammettere che ho sudato freddo !”.

Spazio poi al racconto di un momento molto delicato e privato, quello in cui la Incorvaia ha dovuto spiegare alla piccina che lei e suo padre avevano deciso di separarsi: “A Miami in viaggio insieme, ti ho spiegato della separazione da tuo papà, lo so, non è stato facile accettarlo. Abbiamo affrontato come due guerriere tante cose belle e brutte”. L’aneddoto si riferisce al viaggio fatto in America da Clizia nell’aprile 2018. Volò negli States dopo aver chiuso con Sarcina. E fu lì che rivelò a Nina, che all’epoca aveva 3 anni, che suo padre non avrebbe più vissuto con loro.

“Hai accolto con amore e con una “sana gelosia” la nascita di tuo fratello Gabri, che ami sopra ogni cosa. Abbiamo imparato insieme a “danzare sotto la pioggia. Sono felice di essere la tua mamma. Ti amo più del cielo del mare e le stelle!”, ha concluso l’influencer. La lettera è stata apprezzata da molti followers della moglie di Paolo Ciavarro, i quali hanno trovato lo scritto profondo e sincero.