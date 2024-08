Parla Massimo Ciavarro: “Cosa penso realmente di Clizia Incorvaia”

Massimo Ciavarro ha parlato per la prima volta da quando l’ex moglie Eleonora Giorgi, a cui è rimasto molto legato dopo la fine del matrimonio, ha scoperto di essere stata colpita da un tumore al pancreas. L’attore e regista ha rilasciato un’intervista al quotidiano torinese La Stampa, spiegando in che modo ha reagito alla notizia del cancro e ricordando con affetto in che maniera è iniziata la love story con l’ex coniuge, conosciuta sul set di Sapore di mare 2. Inoltre ha raccontato per la prima volta cosa pensa di sua nuora Clizia Incorvaia.

Ciavarro ha ricordato che con Eleonora Giorgi non c’è stato alcun colpo di fulmine. Anzi l’amore è sbocciato a un anno circa di distanza dalle riprese sul set del film. Amore che lo ha portato all’altare (il matrimonio è durato dal 1993 al 1996). Quindi? Che cosa è successo? Che dopo 12 mesi dalla fine delle riprese grazie a un invito dell’imprenditore Enrico Lucherini, a casa di Cecchi Gori ha rivisto la Giorgi. Fu da lì che iniziarono a frequentarsi. Fu l’avvio di una intensa love story. E oggi?

“Eleonora è stata mia moglie, una parte fondamentale della mia vita, abbiamo fatto un figlio, niente potrà cancellarla. È naturale, non c’è niente di artefatto nel nostro legame”.

Quel figlio è Paolo Ciavarro, che da poco si è sposato con l’influencer siciliana Clizia Incorvaia. Presenti alle nozze, che si sono celebrate a Forte dei Marmi, anche papà Massimo e mamma Eleonora. Per la festa i neo sposi hanno scelto proprio la cittadina della Versilia in omaggio all’amore vissuto dai due attori. Il loro matrimonio, come detto, è invece naufragato nel 1996, ma da quella rottura è rimasto tanto affetto e rispetto. Massimo, a proposito del fatto che ha subito fatto sentire il suo sostegno all’ex moglie dopo la notizia del tumore, ha così commentato:

“Sarei stata una mer… se non fossi andato. Per me è stata la cosa più normale del mondo. Anche se ultimamente non ci sentivamo tanto spesso, nel momento del bisogno era logico starle accanto. Sono stato felice di vedere la sua gioia e anche quella di mio figlio Paolo”.

Cosa pensa Massimo Ciavarro della nuora Clizia Incorvaia

Il regista ha anche parlato del rapporto che ha con Paolo, spiegando anche cosa pensa della sua nuora. Per entrambi ha avuto parole dolci e di stima, sostenendo che suo figlio ha lati caratteriali cupi simili ai suoi, mentre Clizia è sempre solare e raggiante, caratteristiche che risultano complementari rispetto ad alcune inclinazioni del neo marito spesso taciturno: