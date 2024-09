Tony Effe vs Fedez: Emma Marrone e Belen si schierano, per chi

Guerra a suon di dissing tra Tony Effe e Fedez. Com’è noto, il rapporto tra i due rapper (una volta amici) si è incrinato poco prima dell’estate, quando improvvisamente hanno smesso di seguirsi su Instagram. Da quel momento, non sono mancate frecciatine da entrambe le parti, specialmente dopo che Tony è stato visto insieme a Chiara Ferragni. Tuttavia, quello era solo il riscaldamento per il vero dissing: ieri, 17 settembre, la voce di “Sesso e Samba” ha pubblicato una barra in cui si scaglia pesantemente contro Fedez e il rapper Niky Savage, con il quale ha collaborato nell’ultima canzone intitolata “Di Caprio”.

Nel brano, Tony Effe ha accusato Niky Savage di essere una sua “brutta copia”, per poi passare all’attacco contro Fedez, tirando in ballo anche Chiara Ferragni, che “lo adora”. Ha criticato l’energy drink “Boem”, creata da Fedez insieme a Lazza, e lo ha definito un “viscido“.

Insomma, l’ex di Taylor Mega non ha usato mezzi termini e ha espresso senza filtri la sua vera opinione sull’ex giudice di X Factor, dimostrando chiaramente che un riavvicinamento nella loro amicizia è ormai fuori discussione. Il brano è diventato virale in pochissimo tempo, e Tony ha condiviso un estratto sul suo profilo Instagram, dove ha raccolto una valanga di commenti, inclusi quelli di molti personaggi famosi del mondo della musica e dello spettacolo.

ha distrutto fedez in venti secondi pic.twitter.com/88QwU2IL32 — alice🐘💗 (@iosonobasita_) September 17, 2024

Tony Effe vs Fedez: da che parte stanno i vip

Diversi vip hanno scelto di prendere posizione in questa “faida”, mostrando sostegno a Tony Effe. Tra questi spiccano Gue Pequeno, da tempo in cattivi rapporti con Fedez; Rosa Chemical, noto per il famoso bacio con Fedez sul palco di Sanremo; Chiara Biasi e Veronica Ferraro, grandi amiche di Chiara Ferragni; e Luis Sal. A sorprendere sono state le reazioni di Emma Marrone e Belen Rodriguez, il cui reale parere su Fedez non era noto fino ad ora: Emma ha messo mi piace al video, mentre Belen ha commentato con un eloquente “Grande“.

Dopo la loro collaborazione in “Taxi sulla luna”, la Marrone e Tony Effe sono diventati grandi amici. D’altro canto, abbiamo visto la grande simpatia che c’è tra Belen e Tony quando hanno ballato insieme al matrimonio di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Ebbene, le due hanno deciso di esporsi pubblicamente, scegliendo di schierarsi dalla sua parte. Ad ogni modo, presto arriverà la risposta di Fedez. Niky Savage ha già pubblicato la sua canzone di replica, mentre Federico ha prima lanciato una frecciatina a Tony durante il suo concerto e poi condiviso un’anteprima del suo dissing, che verrà rilasciato a breve. Chi avrà dalla sua parte Fedez? Chissà…