Cecilia ed Ignazio sposi: Belen ed un altro invitato rubano la scena

Ieri pomeriggio si sono celebrate le nozze tra Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. Tra gli invitati non poteva di certo mancare la sorella maggiore di lei, Belen, scelta come damigella d’onore. E’ stata proprio quest’ultima a rubare un po’ la scena agli sposi, insieme ad un altro degli invitati. Scopriamo chi e che cosa hanno fatto nello specifico per attirare le attenzioni su di loro.

Il matrimonio tra Cecilia Rodriguez, sorella minore della showgirl Belen, ed Ignazio Moser è stato uno tra i più discussi ed aspettati dell’anno. Ieri 30 giugno, la coppia ha finalmente detto il fatidico si. Per l’occasione è stata scelta come location Villa la Ferdinanda, nota anche come la Villa dei Cento Camini, nel piccolo borgo medievale di Artimino (Carmignano), in Toscana. I due si sono promessi amore eterno davanti a circa 200 invitati tra parenti ed amici. Sono stati proprio due di questi a rubare un po’ la scena agli sposi. Stiamo parlando nello specifico della sorella maggiore di lei e damigella d’onore, Belen, e del cantante Tony Effe.

“Sesso E Samba”, brano di Tony Effe e Gaia, è uno dei tormentoni di quest’estate. Dopo la cerimonia l’ex membro della Dark Polo Gang ha animato la serata con un concerto. Il cantante ha dapprima dedicato “Gli Ostacoli Del Cuore” di Elisa e Ligabue alla neo coppia, poi si è esibito nella sua ultima hit. E’ stato proprio in quel momento che Tony Effe è stato raggiunto in pista da Belen, che ha iniziato a ballare scatenandosi sulle note del brano. La showgirl argentina ha poi recuperato un microfono e si è messa a cantare a propria volta. Il video della performance ha già fatto il giro del web, diventando immediatamente virale.

I festeggiati non hanno preso male la cosa, nonostante per qualche attimo non siano stati loro i protagonisti della serata. Cecilia ed Ignazio si sono difatti scatenati a propria volta sulla pista da ballo sulle note della canzone di Tony Effe.

La dedica di Ignazio a Cecilia

Il matrimonio tra Cecilia ed Ignazio è stato caratterizzato dalla musica. Poche ore prima del fatidico si, difatti, anche Ignazio si era cimentato su un brano che ha deciso di dedicare proprio a colei che qualche ora dopo sarebbe diventata la sua sposa. Durante il party pre wedding, Moser ha recuperato un microfono ed intonato “Stella Di Broadway” di Cesare Cremonini per fare una serenata a Rodriguez.