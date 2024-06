Cecilia ed Ignazio sposi: sorpresa inaspettata prima delle nozze

Mancano pochissime ore al momento del fatidico si. Difatti oggi pomeriggio, 30 giugno, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser convoleranno a nozze. A poche ore dal matrimonio, lui ha compiuto un gesto che ha sorpreso la sua futura sposa. Scopriamo meglio che cosa è accaduto durante il party pre wedding con gli amici ed i familiari della coppia.

Il matrimonio tra Cecilia Rodriguez, sorella minore di Belen, ed Ignazio Moser è stato uno dei più discussi ed aspettati di quest’anno. Oggi il giorno tanto atteso è finalmente arrivato e questo pomeriggio i due si prometteranno l’amore eterno nel cuore della Toscana. Ieri la coppia ha festeggiato con un party prima del matrimonio, a cui hanno partecipato amici e parenti. E’ stato proprio durante la festa che Ignazio ha sorpreso la sua futura sposa con un gesto decisamente inaspettato. Alla fine dei festeggiamenti, Moser ha dedicato a Rodriguez una dolcissima serenata.

Il futuro sposo ha difatti preso in mano un microfono e ha iniziato ad intonare le parole di “Stella Di Broadway” di Cesare Cremonini, dedicandola a Cecilia. Nel mentre quest’ultima riprendeva il dolcissimo momento dalla balconata dove stavano cenando insieme agli invitati. Il video della serenata è stato poi postato sui social da una delle persone presenti che ha taggato la coppia.

Il party pre wedding

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser hanno organizzato un party pre wedding che si è tenuto ieri sera ed al quale hanno preso parte amici e parenti. La location scelta per la cena è stata la Villa Medicea, la Ferdinanda, ad Artimino, la stessa dove questo pomeriggio si terrà il loro matrimonio. Nel bellissimo giardino della villa, immersa nella natura tra vigneti e colline, i due hanno allestito un unico lunghissimo tavolo dove hanno preso posto tutti gli ospiti.

Attesi per il matrimonio di oggi pomeriggio sono anche moltissimi vip. Sicuramente non potranno mancare la sorella maggiore di Cecilia, Belen, ed il fratello Jeremias con i rispettivi partner. Tra gli invitati ci saranno anche Giulia De Lellis e Andrea Damante, mentre mancheranno molto probabilmente gli ex di Belen Stefano De Martino ed Antonino Spinalbese.