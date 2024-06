Cecilia Rodriguez e Moser 7 anni dopo: la foto prima delle nozze

Manca poco e domani, domenica 30 giugno, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due si sono conosciuti nel 2017 nella Casa del Grande Fratello ed è stato subito colpo di fulmine. Ai tempi, Cecilia era fidanzata con Francesco Monte, che ha finito per lasciare in diretta in uno dei momenti trash televisivi più noti degli ultimi anni. Poco dopo, nonostante le critiche, la sorella di Belen ha iniziato una relazione con Ignazio nella Casa.

Inizialmente, Cecilia e Ignazio hanno dovuto affrontare moltissime critiche e in pochi credevano che questa storia sarebbe durata. Il primo a non dare molta fiducia alla coppia era stato l’allora opinionista Alfonso Signorini, che disse che non sarebbero arrivati neanche a Natale. Ebbene, sette anni dopo, l’influencer e l’ex ciclista stanno per convolare a nozze. A tal proposito, la Rodriguez sta contando i minuti per il grande giorno, ripercorrendo la loro storia d’amore. Proprio poche ore fa, ha condiviso uno scatto insieme a Ignazio sotto le lenzuola mentre si guardano innamorati. “Mi persona favorita tiene la carita bonita, tiene un ángel su sonrisa… -1”, ha scritto come didascalia.

La foto ha commosso il web, dato che si tratta di un selfie identico alla prima foto condivisa dalla coppia subito dopo essere usciti dal Grande Fratello Vip nel lontano 2017. Il post ha subito fatto il pieno di like e commenti e i loro fan hanno celebrato con grande affetto il loro amore. La loro è stata una storia fatta di alti e bassi, difatti non sono mancati i momenti di crisi. Ma, alla fine, ha sempre trionfato l’amore.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sposi: i dettagli del matrimonio

Domani, 30 giugno, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposeranno in Toscana, precisamente nell’incantevole location della Villa Medicea La Ferdinanda. Ad unirli in matrimonio con rito civile sarà un loro amico, mentre Cecilia avrà come testimone la sorella Belen. Gli invitati saranno circa 200, tra cui diversi volti noti del mondo dello spettacolo, come Giulia De Lellis, Andrea Damante, Tony Effe, Marco Cartasegna e tanti altri. Inoltre, come ospite ci sarà il noto cantante Tananai, che canterà per loro durante la cerimonia.