Fedez vs Tony Effe, è guerra? La frecciata sul cane parla chiaro

Scambio di attacchi tra Fedez e Tony Effe? Non passa inosservata la frecciata sganciata dall’ex di Chiara Ferragni sul suo profilo Instagram, dopo un suggerimento condiviso dal collega. Agli occhi di molti utenti sui social network è chiarissimo l’attacco da parte di Fedez nei confronti di Tony. In effetti, è difficile pensare diversamente, visto che quanto pubblicato dal primo è un chiaro riferimento a ciò che il cantante di Miu Miu aveva poco prima aveva scritto.

Facendo il punto della situazione, nelle scorse ore Tony Effe, che qualche settimana fa ha confermato la love story con Giulia De Lellis, ha condiviso un consiglio indirizzato a qualcuno. “Non svegliare mai il cane che dorme”, ha scritto il rapper romano, aggiungendo tre emoticon che rappresentano dei diavoletti viola. Tony non ha citato nessuno in modo esplicito, ma è chiaro che voglia far arrivare questo consiglio a qualcuno, altrimenti perché scrivere questa frase all’improvviso?

In queste ore, poco dopo la Storia pubblicata da lui, ecco che è arrivata quella che sembra essere la risposta di Fedez. “Non svegliate il cane che dorme che è un casino poi”, ha scritto l’ex di Chiara Ferragni, con una emoticon che ride. Il rapper riprende lo stesso ‘suggerimento’ dato da Tony Effe, ma usando l’ironia, come se volesse prenderlo in giro. Infatti, ha deciso di accompagnare la sua presunta frecciata con l’immagine di un cagnolino.

Chiaramente i fan di entrambi trovano che i due si stiano scambiando degli attacchi. Questo perché in passato sono spesso stati protagonisti di notizie che li vedevano uno contro l’altro. Ad esempio, a inizio estate, Tony Effe aveva rivelato di aver rifiutato una collaborazione proposta da Fedez, in quanto aveva già in mente di lavorare con Gaia, durante una trasmissione di Radio 105. Tempo fa, i due condividevano Storie su Instagram che li ritraevano insieme in palestra e sembrava essere nata un’amicizia.

Ma il rapporto sereno si sarebbe velocemente rovinato per via di un litigio. Le indiscrezioni hanno parlato di un diverbio nato per via di alcuni presunti apprezzamenti che Fedez avrebbe fatto a Taylor Mega, ex fidanzata di Tony. Qualcun altro dice che la colpa sia di quest’ultimo per dei presunti su Chiara Ferragni. Quest’ultima ha iniziato a seguire Tony su Instagram, portando Fedez a smettere di farlo. Ora la situazione sembra essere peggiorata, visto che i due cantanti si starebbero lanciato pubblicamente degli attacchi.