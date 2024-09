Tony Effe conferma la storia con De Lellis: la foto fa furore

Tony Effe e Giulia De Lellis fanno sul serio. Nonostante tanti pensassero che il loro fosse solo un flirt estivo e passeggero, pare che la frequentazione tra i due si stia concretizzando sempre di più, tanto che il rapper ha addirittura deciso di uscire allo scoperto con l’influencer di Pomezia. Poco fa, ha condiviso un post riassuntivo della sua estate, esprimendo gratitudine ai fan per il successo ottenuto negli ultimi mesi, tra concerti sold-out e la hit estiva “Sesso e Samba“. Nel post in questione, sono apparse una serie di foto, tra cui una con le colleghe Emma Marrone e Gaia e, inaspettatamente, una con Giulia De Lellis.

Nello scatto, Tony e Giulia sono in macchina: Tony si copre il viso, mentre Giulia gli stringe affettuosamente il braccio.. “È stata un’estate bellissima, vi ringrazio tutti”, ha scritto il rapper, includendo a questo punto l’ex corteggiatrice tra i motivi che hanno resto quest’estate indimenticabile. Un gesto sorprendente da parte del cantante, che di solito evita di rendere pubbliche le sue relazioni o frequentazioni. Per questo motivo, molti hanno interpretato questa mossa come una conferma ufficiale della sua storia con Giulia De Lellis, dando a pensare che i due siano ormai ufficialmente fidanzati.

Giulia De Lellis e Tony Effe: la loro storia

Ricordiamo che l’influencer e il rapper sono stati beccati per la prima volta insieme lo scorso giugno, durante una cena a Napoli dopo il concerto di Geolier. Inizialmente, in pochi avevano dato peso al gossip, dato che i due si conoscono da tempo e hanno diversi amici in comune. Le voci si sono fatte più insistenti a seguito del matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dove erano stati visti in atteggiamenti molto intimi. Nonostante inizialmente il cantante avesse smentito i rumors, la coppia è stata poi avvistata più volte insieme nei mesi successivi. Inoltre, Giulia ha cominciato a seguirlo regolarmente durante i suoi concerti o serate.

Proprio pochi giorni fa, in un’intervista con il magazine Cosmopolitan, la De Lellis ha ammesso di non avere più il cuore totalmente solo, senza però dare ulteriori dettagli. Ci ha pensato, però, Tony Effe a togliere ogni dubbio, ufficializzando su Instagram la loro storia d’amore. La foto è diventata immediatamente virale e la coppia sembra destinata a diventare tra le più seguite e chiacchierate del web. A questo punto, non resta che attendere per scoprire come si evolveranno le cose tra di loro.