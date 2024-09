Belen: “L’amore e Stefano De Martino, parlo io”, poi punge Elodie

Tra due giorni, Belen Rodriguez compirà 40 anni. In vista di questa occasione così importante, la showgirl argentina ha rilasciato un’intervista a cuore aperto a Il Corriere della Sera, dove ha fatto un bilancio della sua vita. La showgirl argentina ha parlato di tutto, dal rapporto con il suo ex marito Stefano De Martino, agli anni che passano, fino al ritorno al piccolo schermo e alla sua attuale situazione amorosa. Infine, ha lanciato una frecciatina a Elodie, attuale compagna del suo ex Andrea Iannone, con cui sembrava avere buoni rapporti fino a poco tempo fa.

Belen è partita dagli inizi, ricordando il suo arrivo in Italia quando era poco più che adolescente, con solo “una valigetta e 180 euro in tasca”. Da allora, si è poi imposta nel mondo dello spettacolo, rimanendo ormai per più di 15 anni sempre sulla cresta dell’onda. Sebbene la Rodriguez non si senta assolutamente “vecchia“, ha anche ammesso di non vivere con molta serenità il passare del tempo: “Ho acquisito consapevolezza, sono più sicura adesso. Il sogno di ogni donna è avere il fisico dei 30 anni, con la consapevolezza dell’età matura. Mi dispiace vedere il corpo che cambia, la gamba non è tonica come una volta, ma non mi lamento”.

A tal proposito, la conduttrice, molto attenta alla sua estetica, non ha mai negato di essere ricorsa alla chirurgia: “Credo che le persone siano libere di fare ciò che ritengono opportuno per sentirsi meglio con sé stesse”. Belen ha sempre amato mostrare il suo corpo e la sua bellezza, ma lo considera un piacere puramente personale, non legato a cause più grandi. Proprio per questo non approva chi associa questa scelta alla lotta femminista:

Mostrare il proprio corpo come forma di lotta al patriarcato? Sono discorsi che non capisco tanto. A me piace provocare, mi piace mostrarmi, sono egocentrica, altrimenti non farei questo lavoro. Sono Belen.

È inevitabile pensare a Elodie dopo queste dichiarazioni, considerando che la cantante ha spesso rivendicato l’uso del proprio corpo anche come forma d’espressione artistica, definendolo un manifesto politico di libertà femminile. Va specificato, però, che Belen ha sempre mostrato una grande stima e simpatia per la cantante. Addirittura, ha lasciato più volte commenti sotto i post romantici con il suo ex, Andrea Iannone, ammettendo di fare il tifo per la coppia. Per questo, è probabile che la showgirl non abbia voluto intenzionalmente frecciare Elodie.

Dopo un anno di assenza, a novembre Belen tornerà finalmente in televisione, debuttando su Real Time con “Amore alla prova, la crisi del settimo anno”. Nel 2025, inoltre, andrà in onda sul Nove con lo show “Only Fun”. Ma, la Rodriguez è mai arrivata al settimo anno in una relazione? Ebbene, la conduttrice ha citato il matrimonio con Stefano De Martino, sebbene, in realtà, la primi crisi (e separazione) tra i due è arrivata dopo circa tre anni. Com’è noto, dopo l’ultima rottura dello scorso anno, Belen si era scagliata pubblicamente contro l’ex marito. Ad oggi, però, i rapporti tra di loro sarebbero sereni, soprattutto per il bene di loro figlio, Santiago:

Con Stefano De Martino con qualche interruzione il settimo anno l’abbiamo superato: oggi siamo in buoni rapporti, abbiamo un figlio insieme, non si può non essere civili. È complicato stare insieme. Sono stata bene con i fidanzati che ho avuto, ma non è facile quando hai figli da altri uomini.

Qual è oggi, invece, lo status sentimentale di Belen Rodriguez? Dopo la relazione con Elio Lorenzoni, Belen ha deciso di mantenere un profilo più discreto riguardo alla sua vita privata, evitando di condividere dettagli amorosi sui social. Tuttavia, grazie al gossip e ai paparazzi, è emersa la sua relazione con Angelo Edoardo Galvano, che si diceva avesse attraversato una crisi verso fine estate. Poco dopo, però, alcune voci hanno riportato che i due sarebbero già tornati insieme. In linea con la sua ritrovata voglia di privacy, la Rodriguez non si è sbilanciata neanche in quest’intervista: “Se sono single? No comment”.

Per quanto riguarda la sua carriera televisiva, Belen ha definito il Festival di Sanremo come il momento più bello in TV. Inoltre, ha ricordato una campagna pubblicitaria dove “dovevo fare i post per sponsorizzare un jet privato e in cambio volavo gratis dove volevo io. Fantastico, il miglior cambio merci mai fatto”. In conclusione, ha risposto piccata agli haters che spesso invadono i suoi post social con queste parole: