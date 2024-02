Elodie: “Iannone: ca**o, ti amo”: Belen sorprende tutti, il commento

Dopo quattro anni di buio sportivo a causa della squalifica per doping, Andrea Iannone è tornato in pista. Lo ha fatto, in Superbike, sul tracciato di Phillip Island, in Australia, in sella alla Ducati di Go Eleven. Nella terra dei canguri è stato accompagnato dalla fidanzata Elodie Di Patrizi che, dopo la gara che ha visto il centauro di Vasto arrivare terzo al traguardo, gli ha dedicato un post da brividi su Instagram, urlando al mondo tutto l’amore che lo unisce al pilota. A colpire anche un altro commento giunto a sorpresa sotto al post: si è fatta viva nientepopodimeno che Belen Rodriguez, ex di Iannone.

Come poc’anzi accennato, pure Belen ha voluto celebrare il ritorno alle corse dell’ex compagno. Sotto alla speciale dedica di Elodie,l’ex conduttrice de Le Iene ha così commentato: “Quanto sono felice! La determinazione e il cuore buono vincono sempre! Siete una favola”. L’intervento della modella argentina in una manciata di ore ha raccolto migliaia di like, segno che tantissime persone hanno trovato il gesto spettacolare.

Già in passato la Rodriguez aveva spiegato che, nonostante la relazione con Iannone non avesse avuto un epilogo lieto, la stima nei suoi confronti non era mai venuta meno. Oggi lo ha ribadito. In più ha anche esaltato la love story del centauro e di Elodie: un gesto senza dubbio apprezzabile.

Se Elodie e Iannone sono più uniti che mai, Belen, come è noto, è di nuovo tornata single. La storia con l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni si è squagliata come neve al sole a inizio 2024, in un silenzio assordante. La Rodriguez è finita ancora al centro del gossip del Bel Paese. Pure negli ultimi giorni la cronaca rosa ha ‘pizzicato’ la showgirl. Si è scoperto che si è recata a casa del cestista Bruno Cerella, con il quale qualche anno fa pare che abbia avuto una liaison. E se come canta Venditti ‘certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano’, beh, mai dire mai.