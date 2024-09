Guenda Goria-marito, crisi: “È un sassolino, dormo con la suocera”

Tra Guenda Goria e Mirko Gancitano le cose pare che non stiano funzionando un granché dopo la nascita, avvenuta lo scorso luglio, del loro primo figlio, Noha. A parlare apertamente della situazione non rosea è stata la stessa pianista che, intervistata dal magazine Diva e Donna, ha rivelato di dormire con la suocera Enza e che, testuali parole, credeva di avere al suo fianco una “roccia”, mentre invece il marito si è rivelato un “sassolino”.

“Sto dormendo con mia suocera Enza, mi sta aiutando molto. Io allatto Noah, poi lei si alza e gli fa fare il ruttino e, se serve, lo cambia”, ha raccontato la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria nel confidarsi in merito al suo ‘lavoro’ da mamma. E Gancitano? Non è molto soddisfatta del suo apporto. Non a caso ha affermato di essere stata sorpresa in negativo dal marito: “Pensavo di avere accanto una roccia, mi sono ritrovata un sassolino”.

Motivo di tale disappunto? Che cosa combina mai il neo papà per beccarsi simili stoccate? A quanto sembra non è così ‘sul pezzo’ per quel che riguarda la paternità. Inoltre Guenda ha spiegato che Gancitano si sta lamentando con lei in quanto si sente un po’ messo da parte in questo momento. Perché? Perché la neo mamma ha occhi solamente per il piccolo Noah.

“Io ho passato i primi tre giorni a casa a piangere per il crollo ormonale, per la stanchezza dopo la gravidanza e avevo bisogno di una roccia al mio fianco, ma non c’era”, ha rimarcato la pianista, riferendosi al marito e al suo comportamento dopo il parto. A proposito del momento della nascita del bimbo, ha raccontato che “Mirko è stato in sala parto finché ha visto nascere Noah, poi è uscito e stava per svenire. Nei giorni successivi era traumatizzato”.

“Stiamo costruendo un nuovo rapporto. Si lamenta che lo trascuro e ha ragione, ma da quando è nato Noah la mia attenzione è al 100% per lui”, ha aggiunto la Goria che poi, però, ha spezzato una piccola lancia a favore di Gancitano, descrivendolo come una persona “dolce” e che si “impegna a fare la sua parte”. In questo momento, sempre a detta della pianista, il rapporto ha bisogno di “riassestarsi” e di rimodularsi dopo essere stato messo sottosopra dall’arrivo del bebè.

Guenda Goria e Mirko Gancitano: le tappe della love story e il matrimonio

La pianista e il videomaker si sono conosciuti nel 2021 nel corso di una vacanza in Egitto, più precisamente a Sharm El Sheikh. L’anno successivo hanno dichiarato di volersi sposare. Le nozze sono arrivate nel magio 2024. Avrebbero dovuto svolgersi prima, ma a causa dei problemi di salute della Goria sono state rimandate. A distanza di pochi mesi dai fiori d’arancio, i due sono diventati genitori per la prima volta. A luglio di quest’anno hanno accolto Noha.