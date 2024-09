Giulia Arena sposa: foto, dettagli e l’epica scritta sotto le scarpe

Giulia Arena, ex Miss Italia e volto della popolare fiction Il Paradiso delle Signore (Rai Uno), è convolata a nozze. Sabato 21 settembre, la 30enne pisana si è sposata con il compagno Antongiuseppe Morgiadi, dopo 9 anni di fidanzamento. Il matrimonio è stato organizzato nella stupenda cornice di Ortigia, in Sicilia. La scintilla tra i due è scoccata ai tempi dell’università. Lei, dopo aver trionfato nel 2013, ha avviato una brillante carriera in tv, lui invece è un avvocato.

La proposta di matrimonio era giunta la scorsa estate. E chi l’ha fatta? Lei (e non lui), sfidando tutte le classiche convenzioni. A circa un anno di distanza, ecco che è arrivato il grande giorno, con il fatidico “sì” festeggiato davanti ad amici e parenti. La sposa si è presentata all’evento nuziale con un elegantissimo abito bianco. In particolare si è affidata ad Atelier Emé.

Il prestigioso brand le ha consegnato un vestito in cui è spiccata una lunga sirena in pizzo total white. Si tratta di un modello ‘serpeggiante’, con una gonna lunga fino ai piedi. Il bustier è a girocollo. L’abito, inoltre, presenta un maxi cut-out posteriore che risalta la schiena. Quindi il bouquet, anche questo bianco, e il velo di tulle.

Altra chicca del look sono state le scarpe: l’ex Miss Italia ha scelto di indossare delle pumps bianche di Casadei, con tanto di tacco a spillo a slanciarla e a valorizzare il suo fisico longilineo. Un dettaglio assai originale delle calzature sono state le suole personalizzate. Per il grande evento matrimoniale, la neo sposa Arena si è fatta incidere la scritta “Oggi il ritardo è giustificato”.

Poche ore dopo la festa, l’attrice ha postato diverse fotografie del ‘grande giorno’, raccontando che suo marito ha detto: “È stato il giorno più bello della nostra vita”. “Ha proprio ragione”, ha chiosato l’ex Miss Italia, tripudiante di gioia.

Giulia Arena: da Miss Italia al lavoro di attrice

Giulia Arena è venuta alla luce a Pisa, ma si è trasferita appena nata a Messina, città d’origine dei genitori. Nel 2013 ha partecipato a Miss Italia, trionfando. L’anno successivo ha esordito come conduttrice televisiva presentando su LA7 due edizioni del programma Mode e modi e una di Mode e modi – Food assieme a Andy Luotto. Ha poi lavorato a una serie di altri programmi del piccolo schermo. Inoltre è diventata un’attrice. Dal 2018 al 2023 è un volto de Il paradiso delle signore, in cui interpreta la nobildonna Ludovica Brancia di Montalto. Nel 2019 è entrata nel case della serie tv Bella da morire, dove ha vestito i panni di Gioia Scuderi