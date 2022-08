By

Giulia Arena è pronta al grande passo. A 28 anni l’ex Miss Italia, oggi attrice protagonista de Il Paradiso delle Signore, sogna di convolare a nozze col suo storico fidanzato, l’avvocato Anton Giuseppe Morra, più grande di due anni. Anche lui siciliano come l’ex modella, è accanto all’interprete di Ludovica Brancia di Montalto da ben otto anni. La coppia vive a Milano e per amore l’Arena è costretta a fare la pendolare visto che il set della soap opera di Rai Uno è a Roma.

La rivelazione di Giulia Arena sul fidanzato

Un sacrificio d’amore che non pesa più di tanto a Giulia Arena, che dopo aver vinto la fascia di più bella d’Italia ha prima tentato la strada della conduzione per poi passare a quella della recitazione. “Lo faccio a cuor leggero perché è più quello che guadagno che quello a cui rinuncio”, ha spiegato al settimanale Di Più Tv al quale ha svelato una curiosa chicca sulla sua storia d’amore.

“Il mio fidanzato vorrebbe che facessi io la proposta di nozze. Ha anche già scelto l’orologio che desidera come dono di fidanzamento. Mia madre è convinta che sarò io a cedere. Il matrimonio è un mio grande desiderio, perché ho le basi per poterlo fare”

Giulia Arena ha ammesso che prima non pensava più di tanto all’abito bianco ma dopo aver conosciuto Anton Giuseppe tutto è cambiato. È dunque pronta a cedere e a fare la fatidica proposta di nozze? Nel futuro della coppia non sono esclusi i figli: l’attrice siciliana desidera diventare pure mamma.

Al momento, però, Giulia non se la sente di avere dei bambini visto che è molto concentrata su altro. In primis col Paradiso delle Signore, che è un impegno quotidiano che dura sei mesi l’anno. Poi ci sono alcuni progetti per la tutela dell’ambiente e una linea di gioielli creati personalmente dall’Arena.

Chi è il fidanzato di Giulia Arena

Anton Giuseppe Morra è un avvocato siciliano di 30 anni. Ha conosciuto Giulia Arena all’Università: l’ex Miss Italia 2013 ha frequentato per un breve periodo la Facoltà di Giurisprudenza del Sacro Cuore di Milano prima di dedicarsi completamente al mondo dello spettacolo.

La coppia è unita da otto anni e convive nel capoluogo meneghino. Morra è specializzato in diritto civile ed è una persona molto riservata. La stessa Giulia si è sempre tenuta alla larga da gossip e scandali.