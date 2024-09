Fedez, “Allucinazione collettiva” su Ferragni: testo e spiegazione

“Allucinazione collettiva”: è il titolo del nuovo brano di Fedez. La canzone ha come tema principale il rapporto con l’ex moglie Chiara Ferragni. Quest’ultima, poche ore prima del lancio del brano, ha attaccato l’ex marito. “Questa sera non uscirà l’ennesimo dissing (…) ma una finta canzone romantica”, aveva avvertito l’influencer cremonese. E così è stato. L’artista di Rozzano ha pubblicato la sua ultima fatica canora. Diversi gli argomenti caldi finiti nel testo: un tentato suicidio, la battaglia legale con l’ex consorte, l’attacco alle amicizie della Ferragni definite “parassitarie”, la lite coniugale a Sanremo e tanto altro. Curioso anche il passaggio in cui Fedez ribadisce di aver amato la star di Instagram, arrivando a dire che per lei avrebbe ucciso.

Di seguito il testo integrale di “Allucinazione collettiva”:

Ehi

Fatti viva

È stata solo un’allucinazione collettiva

Notte d’Agosto vomito inchiostro

Penso al tuo volto e non ti riconosco

Eppure fa male eppure ricordo

Di al tuo avvocato che mi ha contestato un tentato suicidio

Che chiedo scusa, che chiedo venia, per procurato fastidio

Ho preso le gocce e non pezzi di vetro

perché sapevo che non volevi che si sporcasse il tappeto (che c***o di spreco)

Valori e ideali, perle ai maiali

I nostri c***i messi in Piazza Affari

La nostra è una gara a chi corre ai ripari

Finché magistrato non ci separi

Ricordi Sanremo si è tinta di nero per una vicenda di cronaca Rosa

Tu che mi butti fuori di casa e io che butto il blister del Prozac

Hai visto i tuoi amici? Sono yes man

Saranno felici senza di me

Sono parassiti, niente di che

Io odiavo loro ma amavo te

Ed io mi chiedo ancora se c’è un lieto fine a una favola infelice e storta

Se fossi stato un altro me

Tu un’altra te forse sarebbe tutta un’altra storia

(È nero l’abito da sposa)

La vita ferisce

Il tempo lenisce

L’amore sparisce

Ma non si capisce

Scappo dai problemi agli occhi degli altri sembra che penso solo a divertirmi

Sento un corpo che sanguina forse è a un passo dagli inferi

Fisso questo foglio vorrei ma non voglio

Ficcarmi nel c**o quel ca**o di orgoglio

Dimmi che è un incubo

Mascherato da sogno

Eppure lo so che mi hai donato le cose più belle che ho

Con te ho vissuto cose che io non rivivrò mai più

Vorrei cancellare tutta questa m***a

Guardarmi allo specchio tirarmi una sberla

E anche io di c****te ne ho fatte un po’ troppe

Abbiamo vinto un concorso di colpe

Sbagli se pensi che non ho mai amato

Per te avrei ucciso ma tu mi hai fermato

I buchi allo stomaco che mi son fatto

Per tutto lo schifo che ho accumulato

La gente festeggia sulla tua carcassa mi chiedo alla fine che cosa hanno vinto

Tu sei la distrazione di massa più bella che io abbia mai visto

La vita ferisce

Il tempo lenisce

L’amore sparisce

Ma non si capisce

Ed io mi chiedo ancora se c’è un lieto fine a una favola infelice e storta

Se fossi stato un altro me

Tu un’altra te forse sarebbe tutta un’altra storia

(È nero l’abito da sposa)

Il dissing con Tony Effe: operazione di marketing

Nei giorni scorsi ha tenuto banco il dissing tra Fedez e Tony Effe. Un vero scambio di accuse o un’operazione di marketing? Con l’uscita di “Allucinazione Collettiva” si sta via via facendo strada l’ipotesi che i due rapper abbiano inscenato un botta e risposta al vetriolo per creare il cosiddetto “hype” in vista poi del lancio del ‘piatto forte’, ossia il brano dedicato a Chiara Ferragni. In effetti la tempistica dell’intera faccenda è alquanto curiosa, come a dire sospetta. D’altra parte al rapper milanese, per quel che riguarda le strategie social e di marketing, c’è poco da insegnare.

Fedez e Chiara Ferragni oggi

Dopo il naufragio matrimoniale, Fedez e Ferragni si sono pungolati a più riprese pubblicamente. La fiaba d’amore si è trasformata in un incubo. Sono intervenuti anche gli avvocati, chiamati a risolvere alcuni nodi relativi alla separazione. Per quel che riguarda il versante sentimentale, il cantante ha avuto diversi flirt. Si mormora poi che l’influencer cremonese abbia una relazione con il manager Silvio Campara (seppur non c’è mai stata una conferma ufficiale da parte dei diretti interessati).