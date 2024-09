De Lellis: “l’allergia” al cellulare e lezione a Ferragni sull’ignoranza

Giulia De Lellis protagonista a Venezia all’evento “Il Tempo delle Donne”, rassegna organizzata dal Corriere della Sera. Innanzi al pubblico, l’influencer di Ostia sbocciata negli studi di Uomini e Donne si è raccontata a ruota libera e non ha lesinato una lezione a Chiara Ferragni. Si è ben guardata dal nominare esplicitamente l’ex moglie di Fedez, ma, quando si è ritrovata ad affrontare l’argomento riguardante le regole che dovrebbero seguire le influencer, pare proprio che le sue parole siano state a tutti gli effetti una sorta di ramanzina alla collega cremonese finita mani e piedi nel ‘Balocco-gate’, vicenda che al momento l’ha posta ai margini del settore in cui ha imperato per anni.

“Ci sono persone che continueranno a fregarsene delle regole, però di base ci sono sempre state. Bisognava fare o non fare? Bisogna seguire le regole”, ha sottolineato la De Lellis. E ancora: “Sta al buon senso della persona che fa questo lavoro, o come qualsiasi altro mestiere. Come dice mio padre, la legge non ammette l’ignoranza. Le regole ci sono sempre state e c’è chi le segue e chi no”, ha chiosato l’influencer di Ostia. Messaggio forte e chiaro. Tra l’altro è risaputo che tra le due star di Instagram non scorre buon sangue. In tempi non sospetti la De Lellis ha narrato che il gelo con la Ferragni è cominciato dopo che lei ha ripostato un contenuto ironico di Selvaggia Lucarelli sull’ex moglie di Fedez.

Giulia De Lellis: il successo dopo UeD e ‘l’allergia’ al cellulare

La De Lellis ha poi ripercorso le tappe del suo successo, ricordando che quando partecipò a Uomini e Donne, in cui fu la scelta di Andrea Damante, non aveva nemmeno il profilo Instagram. Lo aprì dopo aver concluso la sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi e fece il botto in poche ore. Si ritrovò con circa 600mila seguaci. Quando le viene domandato come si spiega un simile interesse nei suoi confronti, spiega che forse è perché è “stata simpatica dal giorno zero”.

Spazio poi al suo rapporto con la tecnologia. A sorpresa l’influencer ha spiegato essere ‘allergica‘ al cellulare e che non ama usarlo particolarmente. Ha aggiunto che spesso si ritrova a dover riprendere alcune persone che le stanno attorno, come ad esempio sua madre, in quanto ritiene che abusino troppo dei dispositivi digitali. Inoltre ha sostenuto che rispetto alle sue colleghe, ossia le altre star dei social, è quella che probabilmente utilizza meno il telefono.