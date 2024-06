Giulia De Lellis: “Ferragni, tutta la verità sul gelo tra noi” (che asilo!)

Giulia De Lellis vuota il sacco e rivela perché con Chiara Ferragni si è creata della ruggine. Le due popolarissime influencer da anni non si sopportano un granché, per usare un eufemismo. L’ex volto di Uomini e Donne, intervistata da Fanpage.it, che le ha domandato perché tra i suoi milioni di followers non compare il nome dell’ex moglie di Fedez, ha deciso di raccontare cosa è accaduto. Un gravisssimo torto? Una cosa inearrabile? Macché, una sciocchezza che però ha innescato un gelo siderale.

Tutto è cominciato per via di una storia condivisa su Instagram dalla De Lellis tempo fa. Quale? Quella in cui ‘Giulietta’ ha rilanciato una battuta di una sua amica, non proprio un volto sconosciuto, vale a dire Selvaggia Lucarelli. La giornalista, anni fa, condì un suo articolo di pungente ironia e, in battuta, scrisse che il marito di Chiara Ferragni era il suo manager Fabio Maria Damato, tra l’altro al centro delle cronache in questo periodo essendo anche lui indagato per il fattaccio del pandoro gate. Così la De Lellis sulla vicenda:

“Credo che lei ci sia rimasta male perché una volta ho pubblicato tra le stories una battuta di Selvaggia Lucarelli che mi fece molto ridere. Era lo screen di un articolo che diceva “Parliamo del marito di Chiara Ferragni, Fabio Maria Damato””.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha poi spiegato che non credeva che la collega se la potesse prendere per una simile inezia. Invece se la prese eccome. Così tentò di contattarla per chiarirsi ma, sempre a detta della De Lellis, la Ferragni non rispose. Anzi smise di seguirla su Instagram, iniziando a piazzare dei like ‘strategici’ e non proprio carini sul suo conto. Di tutta risposta l’influencer di Ostia procedette a defolloware Chiara. Avete presente i bimbi dell’asilo? Ecco, sembra che il livello sia quello:

“Io dopo le scrissi un messaggio in cui le dicevo “spero che tu non te la sia presa”. E invece lei se l’era presa e aveva smesso di seguirmi. Io non ho nulla contro di lei. Poi ha iniziato a mettere un po’ di like sciocchi sul mio conto e a quel punto smisi anche io di seguirla”.

Infine la De Lellis, a Fanpage.it, ha riferito che cerca di mantenere il più possibile un rapporto diretto con i suoi ‘seguaci’, rispondendo a chi le scrive, anche quando si trova a leggere messaggi negativi per non dire maleducati. Un esempio? Una volta una ragazza la insultò perché stava cercando dei bicchieri senza trovarli: “Mi scrisse: “Svegliati cretina, li trovavi anche al supermercato”. Io le dissi: “Lo so, ma dalle mie parti questo supermercato non c’è””. ‘Giulietta’ ha inoltre commentato per la prima volta la relazione sbocciata di recente tra il suo ex Carlo Beretta e Melissa Satta.