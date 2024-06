Giulia De Lellis su Beretta e Melissa Satta: “Cosa penso davvero”

Giulia De Lellis paparazzata con Tony Effe dal magazine Chi. L’influencer, però, intervistata da Fanpage.it, ha precisato di essere single da sei mesi, da quando cioè si è lasciata con Carlo Gussalli Beretta, e che poi ha avuto “belle frequentazioni”, come ad esempio quella con Giano Del Bufalo, ma che non ha più vissuto storie importanti. L’ex volte di UeD ha anche commentato per la prima volta proprio il rapporto tra l’ex Beretta e Melissa Satta, che hanno iniziato a fare coppia fissa da qualche settimana. Ma si proceda con ordine.

La De Lellis, di recente, è stata avvistata a Napoli insieme a Tony Effe. Secondo il settimanale Chi i due erano tra il pubblico al concerto di Geolier allo Stadio Maradona. terminato l’evento avrebbero passato una lunga notte insieme. Così il magazine:

“La lunga notte napoletana. Vedi Napoli e poi…ti innamori. Giulia De Lellis, tornata single, e Tony Effe hanno trascorso una lunga notte calda nella città partenopea. Che è iniziata con il concerto di Geolier ed è proseguita in giro per il centro storico fino all’alba. È nata una nuova coppia?”.

Giulia De Lellis e Tony effe beccati a Napoli pic.twitter.com/KrrCJDu9lD — 🌹 G i u l i a – 🇮🇹 (@berta95italy) June 25, 2024

Giulia De Lellis commenta per la prima volta la relazione tra l’ex Beretta e Melissa Satta

In concomitanza del ‘sussurro’ di Chi, Giulia ha rilasciato un’intervista a Fanpage.it. Ed è stata chiarissima a proposito del suo stato sentimentale attuale: “Non metto quasi mai foto con il fidanzato come sfondo del cellulare, non che ora ce ne sia uno. La mia ultima relazione risale a sei mesi fa”. Il riferimento è all’amore di 4 anni vissuto con Beretta e naufragato a inizio 2024. “Da quel momento ci sono state delle bellissime frequentazioni, magari dei caffè o delle conoscenze di alcune persone, ma nessuna relazione”, ha sottolineato l’influencer.

La De Lellis ha poi raccontato di avere un bel rapporto con i ricordi, anche quelli legati ai suoi ex fidanzati. Per questo non guarda al passato con rabbia, frustrazione o risentimento. E infatti, a proposito delle sue vecchie fiamme, ha dichiarato: “Io seguo tutti i mie ex su Instagram, anche quelli che attualmente hanno altre relazioni”. Il commento, pure in questo frangente, è indirizzato ovviamente a Beretta, che di recente è uscito allo scoperto con l’ex velina Melissa Satta; è la prima volta che Giulia commenta la nuova love story del suo ex. “Alla fine dei conti – ha continuato a riflettere – la vita va avanti per tutti, se si sono rifidanzati ben venga, l’importante che siano felici”.

Quanto ad Andrea Damante, altro suo ex fidanzato storico, ha spiegato che “adesso è più tranquilla la situazione, va meglio”. Nei giorni scorsi aveva rivelato, tra il serio e il faceto, che si trattava del solo ex fidanzato con il quale avrebbe voluto ritentare a imbastire una love story, ma che lui in questo periodo “non la sopporta”. Ah proposito: pure Damante è tornato single da non molto, è finita con l’attrice Elisa Visari. Quindi mai dire mai…