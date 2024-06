Giulia De Lellis, involuzione: 4 anni di purga e boutade su Damante

Giulia De Lellis, quando giocarsi la carta del gossip è irresistibile. L’influencer di Ostia, che ha raggiunto la popolarità televisiva partecipando a Uomini e Donne per poi consolidarla con l’esperienza al Grande Fratello Vip 2, per quattro anni è quasi sparita del tutto dai radar della cronaca rosa. La sua ‘purga‘ è coincisa con la durata della relazione sentimentale vissuta con Carlo Gussalli Beretta, rampollo di una facoltosissima famiglia bresciana che ora ha iniziato a frequentare una certa Melissa Satta.

Così Giulia De Lellis ha ricominciato a sfamare i magazine di cronaca rosa

Chi conosce i Beretta assicura che si tratta di persone schive, dedite agli affari e totalmente allergiche alla cronaca rosa. Non è un mistero che a ‘Giulietta’ sarebbe stato imposto di non calcare la mano sul gossip mentre la love story con Carlo era in corso. Voci che, in effetti, hanno trovato conferma nel fatto che finché la star di Instagram si è intrattenuta con il tenebroso rampollo ha lasciato perdere gli scandalucci e le boutade che tanto piacciono ai magazine di costume. Poi, pochi mesi fa, la storia è naufragata (i motivi non sono mai stati chiariti dai diretti interessati) e di colpo riecco che la De Lellis ha ricominciato a riempire le pagine della cronaca rosa.

Prima si è fatta avvistare con l’ex storico Andrea Damante, poi si è mostrata con Giano Del Bufalo con il quale ha avuto un fugace flirt (sembra non finito benissimo), quindi ha rilasciato qualche ‘bombetta’ alla stampa, spiegando che l’amore con cui tornerebbe è il deejay veronese ma che “lui in questo momento non mi sopporta”.

Insomma, per farla breve, ‘Giulietta’ ha voluto fare un po’ di rumore e farsi chiacchierare un po’. E pensare che i ben informati, quando stava con Beretta, hanno raccontato che la madre di quest’ultima l’abbia consigliata (i maligni dicono che l’abbia ordinato più che suggerito) di sfilarsi dal gossip per puntare a costruirsi un’immagine più ‘sobria’ da influencer. La De Lellis infatti aveva imboccato quella strada…

Giulia De Lellis e il richiamo del gossip

Le vecchie abitudini, però, sono dure a morire. Non appena Carlo è sparito dalla sua vita, riecco l’ex volto di UeD popolare il gossip. Un’involuzione, direbbero gli esperti di comunicazione. Fatto sta che la De Lellis ha fatto un passo indietro di quattro anni su tale fronte, ricominciando a nutrire il gossip. Chissà cosa ne penserà la famiglia Beretta. Ah no, ora hanno un altro pensiero: tenere a bada i chiacchiericci su Carlo e Melissa Satta.