Satta e Beretta, lui ufficializza poi si pente. Colpa della famiglia?

Sembra procedere la storia che vede coinvolti Carlo Beretta e Melissa Satta. Entrambi provengono dalla fine dolorosa delle loro precedenti storie d’amore ed entrambi sembrano prendere alla leggera questa nuova avventura. E’ di qualche ora fa la storia Instagram del rampollo Beretta in cui compare per la prima volta la Satta. La foto sembra finalmente ufficializzare il loro rapporto. Tuttavia c’è un particolare che non sfugge ai più attenti e che ha destato non poche perplessità.

La storia Instagram infatti vede protagonista proprio la bella Show Girl ed ha come sfondo l’architettura greca. Infatti proprio in Grecia i due stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza insieme alla famiglia di lui. La stranezza deriva dal fatto che lei è semi girata di spalle e si intravede solo la sua nuca, oltretutto coperta da un cappellino. Ma la cosa ancora più strana è che Carlo Beretta abbia disattivato la possibilità di commentare la storia. Girano già moltissime voci sul fatto che la famiglia di lui non abbia di buon occhio l’ex velina. E sappiamo come l’influenza della mamma di lui abbia determinato, già in passato, alcune scelte definitive sulle storie d’amore del figlio (vedi De Lellis e Beretta, Corona: “La rottura? Colpa della madre di lui”)

Carlo Beretta e Melissa Satta, storia d’amore vera, fake o semplice voglia di divertirsi

La coppia ormai non si nasconde più. Mentre lui pubblica la storia su Instagram escono immagini di loro insieme alla famiglia di lui mentre sono in vacanza in Grecia. Ma perché bloccare i commenti su Instagram? L‘investigatore social Alessandro Rosica sostiene che lui si vergogni di lei e che, non avendo neanche la famiglia dalla sua parte, la lascerà molto presto. Girano voci sul fatto che lui si stia solo divertendo dopo la storia durata tre anni con Giulia De Lellis. La Show Girl sarda invece sembra voglia andarci piano dopo la rottura con il tennista Matteo Berrettini. Aveva dichiarato a Verissimo che la pressione mediatica era stata, in parte, la causa della fine della loro storia. Entrambi insomma cercano maggiore privacy e sembrano non voler essere sotto l‘occhio del ciclone mediatico. Lei per un motivo chiaro, lui forse per un altro. Chissà.