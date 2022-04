Chiabotto incinta, crac Tatangelo, lutto Ronaldo: le 10 news della settimana

Cristina Chiabotto è di nuovo incinta. Le indiscrezioni sulla seconda gravidanza dell’ex Miss Italia erano cominciate a circolare qualche settimana fa. A Pasquetta è arrivata la conferma della diretta interessata: la famiglia si allarga!

Tragico lutto per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. La modella spagnola era in dolce attesa di due bambini ma, purtroppo, il maschietto non ce l’ha fatta. L’ex giocatore della Juventus ha annunciato la drammatica notizia tramite un post pubblicato sui social, dove ha tenuto a ringraziare il personale medico che ha seguito lui e la compagna in questo momento così terribile. “Questo è in assoluto il dolore più grande che un genitore possa provare”, ha sottolineato il fuoriclasse portoghese.

Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati: lo scoop è stato firmato da Chi Magazine. Per il momento ignote le cause dell’addio sentimentale che non è ancora stato confermato dai diretti interessati, ma nemmeno smentito.

Don Matteo ha salutato Terence Hill, ma la scena con cui è stato congedato l’attore fa presuppore un suo ritorno. I fan possono dormire sonni tranquilli: il sacerdote, in qualche modo, spunterà nella fiction che continua a mietere ascolti record.

Si mormora che ci sia in corso un riavvicinamento tra Elodie Di Patrizi e il rapper Marracash... Ritorno di fiamma in vista?

Pare che tra Belen e Soleil Sorge, dopo l’ospitata dell’italoamericana a Le Iene, non sia finita benissimo. Si mormora che tra le due donne sia calato il gelo nel backstage del programma di Italia Uno. Già in trasmissione non erano mancate le frecciatine.

La Pupa e il Secchione non ingrana. Anzi, ingrana la retro: l’ultima puntata ha registrato una nuova perdita di ascolti ed è risultata quella meno vista di quelle andate in onda fino ad ora.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini starebbero continuando a frequentarsi. L’ultimo avvistamento è stato in quei di Milano, nel lussuoso hotel Gallia, a due passi dalla stazione.

Jeremias Rodriguez ha abbandonato L’Isola dei Famosi, dopo essere stato criticatissimo. L’argentino ha riabbracciato la fidanzata Deborah Togni e le amate sorelle Cecilia e Belen, oltre a mamma Veronica.

Blanco, ma che combini? Il cantante, durante un concerto a Roma, si è lanciato sulla folla, convinto che i fan lo avrebbero sostenuto. Invece è finito per terra. Fortunatamente non ha riportato danni fisici.