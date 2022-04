Isola 2022, disastro Rodriguez: Jeremias fuori, reazione e dubbi di Cecilia

Disastro Rodriguez all’Isola dei Famosi 2022: Jeremias e Gustavo fuori al primo televoto da singoli. Solo in coppia erano riusciti a convincere gli spettatori, dopo cinque puntate infatti avevano superato un televoto in coppia. Poi le cose sono cambiate. Qualche puntata fa è stato papà Gustavo a lasciare la Palapa, il pubblico lo ha fatto fuori alla prima occasione. La storia si è ripetuta con Jeremias, eliminato nella nona puntata dell’Isola 2022. Dati che parlano chiaro: il pubblico non gradisce i Rodriguez nei reality show. O almeno non Jeremias, che sebbene abbia fatto mea culpa non sembra aver convinto del tutto gli spettatori. Anche papà Gustavo non si è presentato nel migliore dei modi: per il pubblico avrebbe molti tratti caratteriali simile al figlio, che già non godeva di particolare simpatia.

Jeremias però è consapevole di non aver lasciato un buon ricordo, in lacrime ha raccontato di aver fatto un percorso lungo tre anni per gestire la rabbia. Ha partecipato per la seconda volta all’Isola per dimostrare al pubblico di essere cambiato e per essere accettato dalle persone, ma non è successo. Le sue lacrime non hanno convinto il pubblico, tant’è che è stato eliminato. Al televoto è stato salvato dal 31% dei votanti, contro Estefania e Roger. Insomma, Jeremias non è riuscito a convincere il pubblico di essere una persona diversa.

Papà Gustavo non ha approfittato di Playa Sgamada per riscattarsi, o forse non ne ha avuto modo. Quando Ilary Blasi ha aperto il televoto per scegliere chi sarebbe tornato in Palapa, con Lory Del Santo, Gustavo è stato votato solo dal 5%, su tre concorrenti. Marco Cucolo ha vinto con il 54% e poi Clemente Russo è stato votato dal 41%. Insomma, una vera e propria disfatta di Jeremias e Gustavo Rodriguez all’Isola 2022: il pubblico ha detto “no”.

Riusciranno a riscattarsi nei prossimi giorni e a salvarsi? Non è da escludere che il pubblico scelga di dare una seconda chance ai Rodriguez all’Isola dei Famosi 2022, anzi ormai solo a papà Gustavo. Arrivato su Playa Sgamada, infatti, Jeremias Rodriguez ha abbandonato l’Isola dei Famosi: “Torno a casa dalla mia fidanzata”. Papà Gustavo ha appoggiato la decisione del figlio, dicendo di essere fiero di come lo ha educato. Jeremias ha aggiunto di aver accettato l’Isola per suo padre: “Il mio scopo era portare papà, questo è un mondo che non mi piace”. Vladimir Luxuria lo ha attaccato: “Scusa dici sempre che non ti piace ma noi ti conosciamo per i reality”. Ilary ha provato a convincerlo, ma spendendosi il minimo indispensabile.

Cecilia Rodriguez commenta l’eliminazione di Jeremias all’Isola dei Famosi

Nel frattempo è arrivata la reazione di Cecilia Rodriguez all’eliminazione di Jeremias all’Isola. Ha postato una sua foto con gli occhi sbarrati. Prima del verdetto, però, Chechu ha manifestato dubbi sulla presenza del fratello nel reality:

“Tra poco mi verranno i capelli bianchi, che ansia questo programma. Non ho fatto stories per chiedere aiuto per salvare mio fratello perché non so qual è la cosa giusta da fare. Non so se è la cosa più giusta che possa rimanere lì o la cosa più giusta sia che torni a casa, non lo so”

Di sicuro si è dovuta ricredere visto che qualche giorno fa pensava che i Rodriguez fossero temuti perché forti. I televoti hanno dimostrato l’esatto opposto, almeno per Jeremias e Gustavo. Al contrario di suo fratello, Cecilia è molto apprezzata dal pubblico. Ha dimostrato di essere diversa da Jeremias, da papà Gustavo e forse per certi versi anche della sorella più famosa Belen. Sarà forse Chechu la Rodriguez più amata dal pubblico italiano?