Isola, Jeremias: “Sono cambiato, percorso di 3 anni”, il Web non gli crede

All’inizio della nona puntata dell’Isola dei Famosi 2022 Jeremias Rodriguez è stato protagonista di un momento dedicato proprio a lui. Il fratello di Belen e Cecilia, da giorni bersaglio di molte critiche a causa della sua aggressività, è stato chiamato da Ilary Blasi in zona nomination. Ecco cosa ha detto il concorrente davanti alla conduttrice e agli opinionisti tra le lacrime.

Jeremias Rodriguez è senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi dell’attuale edizione de l’Isola dei Famosi. All’inizio della nona puntata, dopo che i fratelli Tavassi lo hanno accusato più volte di comportarsi in maniera superiore agli altri per via del suo cognome, Ilary Blasi lo ha interpellato. Jeremias, dopo una clip a lui dedicata in cui ha parlato delle difficoltà che incontra nell’esprimersi in italiano, è così crollato, raccontando il suo percorso di vita negli ultimi anni:

“Sono sparito per tre anni. Anche nella mia vita, non solo sui social. Ho preso la decisione di venire qui anche per avere l’approvazione dalle persone, che mi mancava. Avevo delle cose da risolvere. Ho fatto un percorso difficile per cercare di modificare cose che non piacevano neanche a me. Avevo rabbia repressa che usciva in momenti sbagliati, con persone che non lo meritavano. Sicuramente avrò da lavorare ancora, sicuramente non piacerò a tante persone ma non sono una persona aggressiva”.

Jeremias ha cercato di dimostrare di non essere aggressivo come viene dipinto. Il fratello di Belen ha ripetuto più volte di essere solo un essere umano e di sbagliare come tutti. Ciò però, ha aggiunto, non vuol dire che deve essere crocifisso per i suoi errori.

A proposito del cognome che porta il 33enne si è difeso dicendo di subire, insieme agli altri membri della sua famiglia, attacchi inutili da 15 anni. Ilary, inoltre, gli ha chiesto se l’esperienza a l’Isola sta andando come si aspettava. Jeremias ha così risposto rimanendo sulla difensiva:

“Volevo chiedere scusa se ho ferito il pubblico italiano o i miei compagni. Un po’ si è sentito nella clip, a me mancava un po’ l’approvazione delle persone. Io qua mi sono comportato da persona reale, tutti avrebbero litigato. Ho litigato ma dentro i limiti, non ho fatto niente in più di quello che hanno fatto i miei compagni.”

Isola dei Famosi, la reazione alle parole di Jeremias

Le parole del ragazzo sono state accompagnate da copiose lacrime e da un applauso, forse di incoraggiamento, del pubblico. Anche l’opinionista Nicola Savino ha chiesto a Jeremias di sorridere, vedendolo evidentemente provato. Il pubblico, però, non sembra simpatizzare verso il fratello di Belen.

Molti tweet scritti da telespettatori del reality show dimostrano che le parole di Rodriguez non sono state ben percepite, anzi. Jeremias è stato accusato di fare il doppio gioco e di cercare di passare per vittima. Molti non hanno perdonato il comportamento aggressivo del ragazzo, dicendo che si tratta di qualcosa di negativo e di ben diverso da ciò che si chiama “carattere forte”. Le sue lacrime, chiamate “di coccodrillo”, non hanno fatto cambiare idea su Jeremias, giudicato “incoerente”.

