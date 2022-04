Isola 2022: “Accanimento sui Rodriguez perché forti”, Cecilia parla ai fan

Jeremias e Gustavo Rodriguez all’Isola dei Famosi 2022 già non convincono più. Sono passate poche settimane dall’inizio del reality show ma sui social sono già quasi tutti schierati contro di loro. L’atteggiamento di Jeremias non piace al pubblico e di certo non è una novità, perché già ai tempi del Grande Fratello Vip non aveva riscosso particolare simpatia. Il carattere del fratello Rodriguez è decisamente particolare, non facile e non tutti riescono ad andarci d’accordo. Forse quasi nessuno. Papà Gustavo anche ha cominciato ad avere atteggiamenti molto simili a quelli di Jeremias e per questo sono cominciati scontri e rivalità sull’Isola, mentre sui social si leggono tanti commenti contro di loro.

Naturalmente c’è anche gente pronta a sostenere i Rodriguez all’Isola e a salvare papà Gustavo la televoto ora che è in nomination. Secondo qualcuno inoltre ci sarebbe un accanimento verso Jeremias e Gustavo e ha chiesto il parere d Chechu, anche ieri sera presente in studio come ospite. Cecilia ha risposto alle domande dei fan su Instagram a proposito di ciò che è successo ieri sera. La sorella minore di Belen ha esordito dicendo che avendo fatto qualche reality show un po’ comprende i meccanismi che si scatenano. Quindi ha spiegato la sua teoria:

“Quando tu sei là dentro non sai niente di ciò che c’è fuori. Non sai cosa piace al pubblico, lo capisci quando vai in nomination. La verità è che tutti i concorrenti cercano di buttare quelli più forti fuori. Perché poi quando vai in nomination con qualcuno vai con uno più debole, con qualcuno meno conosciuto o non con un cognome come Rodriguez”

Questo spiegherebbe secondo lei perché sull’Isola ci sono scontri con Jeremias e Gustavo Rodriguez. Non ha accennato minimamente alla possibilità che l’atteggiamento o il carattere della sua famiglia possa essere discutibile o comunque in contrasto con i caratteri degli altri. Insomma, persino i fratelli Tavassi che sono molto amati agirebbero di strategia ritenendo il cognome Rodriguez così forte da farlo fuori? Secondo Cecilia, evidentemente, sì.

Tuttavia andando avanti con le domande ha anche riconosciuto qualche difetto di suo fratello Jeremias. Un utente ha scritto di apprezzare Jeremias ma che dovrebbe stare di più al gioco e non essere permaloso. Cecilia ha risposto definendo suo fratello una persona “rara e speciale che va capita, non sono per tutti”. Per capire persone come Jeremias, sempre secondo Cecilia, bisognerebbe avere un dono speciale:

“Io penso che mio fratello sia una persona diversa da tutti. Penso che tante volte stare alle regole degli altri o di questo mondo che passatemi il termine fa ca..re, sia molto complicato. Però chi lo conosce sa che Jeremias è impulsivo, troppo sì”

Poi ha aggiunto che ha notato un atteggiamento strano di Jeremias all’Isola. Cecilia ha ricordato quando da bambini fosse sempre il fratello a scusarsi con lei e Belen, che avesse ragione o meno. Riconosce questa qualità nel fratello, ovvero quella di chiedere scusa, per questo non si spiega come mai non lo abbia fatto a volte. Allo stesso tempo si aspetterebbe che il pubblico si ponesse domande anche dal lato di Jeremias, chiedendosi perché alza la voce o ha determinati comportamenti. Con queste parole quante borsette avrà fatto ruotare intorno al polso, alla Vladimir Luxuria?