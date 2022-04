Isola dei Famosi 2022 settima puntata: eliminati, nominati, nascono le tribù

Non esistono più le coppie all’Isola dei Famosi 2022, ma le tribù. Tutti i naufraghi dalla settima puntata dell’11 aprile in poi gareggeranno come concorrenti singoli, ma allo stesso tempo divisi in due squadre. Ilary Blasi ha aperto la puntata annunciando la formazione di due tribù che dovranno scontrarsi fra loro. Certo è che le coppie sono scoppiate: ognuno penserà a sé. Una notizia che ha rallegrato Floriana Secondi, visto che è finita due volte in nomination a causa del suo compagno: prima per Zequila, poi per Clemente Russo. Certo è che se venisse nominata di nuovo reagirà peggio di come ha già fatto, ma non è stata l’unica dinamica degli ultimi giorni.

Ilary ha cominciato la serata proprio parlando con Floriana e del dispiacere provato per la nomination. Si è lamentata del montaggio delle clip, secondo lei non verrebbe mostrata tutta la verità. Alvin ha difeso il programma: “Sono montati scientemente però, in base a quello che succede in Playa”. La conduttrice le ha spiegato che le clip devono essere brevi e sintetiche per forza di cose, ma c’è un daytime che dura anche tre ore. Quindi ha aggiunto che Carmen Di Pietro ha spiegato molto bene perché ha nominato la coppia di Floriana e Clemente, ma la Secondi ha detto che non ce l’aveva con loro per la nomination: “Ce l’avevo con un sistema a cui ancora non mi abituo”. Nel frattempo Luxuria faceva girare la borsetta al polso, visibilmente contrariata dalle parole di Floriana.

Vladimir ha chiesto a Floriana se ha mai visto l’Isola, visto che le nomination non sono una novità. La naufraga ha replicato di no, non ha mai visto il reality, ma l’opinionista ha sbottato: “Non fare la rosicona, sembri più un castoro che una naufraga. Non rosicare”. Floriana ha replicato ricordando di aver già affrontato un reality sempre in nomination, quindi il suo problema dopo la scorsa puntata non era la nomination. Era già arrabbiata ancor prima di arrivare sulla Playa ed essere nominata, in realtà le immagini sembravano dire proprio quello. Un inizio di puntata con le scintille, insomma, poi Ilary ha chiamato in disparte Floriana per affrontare con lei altri argomenti. La concorrente però è rimasta al discorso di prima, poi ha parlato col compagno Angelo.

Nicolas Vaporidis contro Jeremias Rodriguez all’Isola: “Aggressivo, metti l’ansia”

Scintille anche tra Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez, ormai ai ferri corti. Il comportamento di padre e figlio Rodriguez non piace al gruppo, man mano iniziano ad avere scontri con tutti. “Sei aggressivo. Metti l’ansia, provochi, rispondi male”, gli ha detto Vaporidis. Jeremias e Gustavo ovviamente hanno negato tutto, ma sui social il pubblico era schierato con Nicolas. Intanto è arrivato il verdetto del televoto: la coppia eliminata è quella di Floriana e Clemente, che però sono andati su Playa Sgamada. Queste le percentuali del televoto: Ilona e Nicolas 57%, Clemente e Floriana 43%. Prima lasciare la Palapa hanno dato il bacio che vale una nomination a Roger e Estefania.

A proposito di Estefania e Roger, ma dallo studio Antonio Zequila ha attaccato la concorrente. Secondo lui infatti Estefania starebbe fingendo con Roger: “A Milano hai detto di Roger ‘Quel bamboccio non mi piace, a me piace Jeremias peccato sia fidanzato’. Ammettilo. Sei falsa fino alla fine”. La naufraga ha confermato di aver espresso apprezzamenti per il giovane Rodriguez, ma ha negato le parole su Roger. Quest’ultimo ha creduto alla fidanzata.

Isola 2022, addio coppie: solo una è ancora in gara, nascono le tribù

Su Playa Sgamada, intanto, Laura Maddaloni si è preparata a tornare sull’altra Playa. Ha ammesso di voler portare con lei Jovana, ma Ilary ha aperto un televoto flash per lasciar scegliere al pubblico chi riportare in Palapa: Jovana! Tornata dal gruppo principale, Ilary Blasi ha annunciato la scomparsa delle coppie e la formazione delle tribù. Da oggi i naufraghi vivranno su due spiagge diverse, non potranno avere contatti né passarsi cibo tra loro. Solo una coppia proseguirà come tale il gioco, la scelta era nelle mani dei concorrenti stessi. Solo una coppia ha avuto questa possibilità e sono stati i naufraghi stessi a decidere se proseguire in coppia o come singoli, esprimendo la preferenza sulla lavagnetta.

Rodriguez, Estefania e Roger, Tavassi e Di Pietro hanno segnato coppia quindi si sono giocati questa possibilità. La Prova dell’Appeso ha stabilito l’unica coppia ancora in gioco all’Isola 2022: Roger e Estefania. Quindi si sono formate le due tribù e le coppie si sono dovute separare:

Tribù Tiburon: Edoardo, Alessandro, Jeremias, Ilona, Blind, Estefania e Roger. La coppia è leader;

Tribù Cucaracha: Guendalina, Carmen, Gustavo, Nicolas, Nick, Jovana e Laura. Nicolas è leader;

La prova ricompensa è stata vinta dalla tribù del Tiburon. Poi la conduttrice ha aperto un nuovo confronto sui Rodriguez, che hanno avuto scontri anche con i fratelli Tavassi. In particolare Edoardo si è risentito con Jeremias perché si è allontanato a causa del suo rapporto con Vaporidis. Il fratello di Guendalina sentiva una sintonia con l’altro, per questo ci è rimasto ancora più male vedendo un cambiamento improvviso a causa di Nicolas. Pare abbiano intenzione di rimediare a questi battibecchi. I leader delle due tribù si sono sfidati nella prova del girarrosto per guadagnare l’immunità per la propria squadra: ha vinto Roger, quindi Tiburon immuni.

Isola dei Famosi, le nomination della settima puntata: chi è al televoto

Le nomination della settima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 sono state le prime da concorrenti singoli. La tribù Cucaracha ha fatto le nomination palesi, con la lavagnetta, mentre i Tiburon hanno nominato in segreto. Laura e Jovana erano immuni perché appena arrivate in Palapa, ma hanno nominato. Guendalina, Gustavo e Carmen avevano già un voto per aver perso la prova delle coppie. I nominati di stasera sono Nicolas, Gustavo e Nick. L’ultimo nome è la nomination del leader, Roger e Estefania. Queste le nomination fatte dai concorrenti:

Carmen ha nominato Nicolas;

Gustavo ha nominato Guendalina;

Nick ha nominato Nicolas;

Laura ha nominato Nicolas;

Jovana ha nominato Nick;

Guendalina ha nominato Gustavo;

Nicolas ha nominato Gustavo;

Alessandro ha nominato Nick;

Blind ha nominato Nicolas;

Edoardo ha nominato Gustavo;

Ilona ha nominato Gustavo;

Jeremias ha nominato Nicolas.

Durante le nomination sono anche arrivati i due nuovi naufraghi dell’Isola 2022: Marco Senise e Licia Nunez. Marco si è unito ai Cucaracha, Licia ai Tiburon.