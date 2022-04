Elodie e Marracash “intensificano la frequentazione”: Milano mormora

Sulla love story tra Elodie di Patrizi e Marracash, al secolo Fabio Bartolo Rizzo, potrebbe non essere ancora stata scritta l’ultima parola. I due artisti si sono detti addio tra la fine della scorsa estate e l’inizio dell’autunno. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi, dopo il naufragio della relazione sentimentale, è stata pizzicati in più frangenti con il modello Davide Rossi. Con “Marra”, invece, nonostante la rottura, è rimasta in ottimi rapporti: diverse le interviste in cui il rapper e la cantante di Andromeda hanno voluto sottolineare di continuare a provare forte stima reciproca e affetto l’un per l’altra. Il magazine Oggi, attraverso uno “spiffero” firmato dal giornalista esperto di gossip milanese Alberto Dandolo, racconta ora un retroscena alquanto curioso e interessante sui due ex: Di Patrizi e Rizzo avrebbe ripreso a frequentarsi.

Dandolo ha confermato che Elodie e “Marra” sono rimasta in ottimi rapporti, ma il fatto più stuzzicante sarebbe che nell’ultimo periodo “stanno intensificando la loro frequentazione”. Si attendono conferme o smentite che non è detto che arriveranno visto che entrambi gli artisti sono parecchio riservati sulle loro vite private. Resta anche da capire che evoluzione ha avuto il rapporto di Elodie con Davide Rossi. Fino a poche settimane fa sicuramente i due si vedevano ancora, tanto che il gossip nostrano ha parlato di storia “seria”. Le rivelazioni di Dandolo mettono in crisi tale racconto.

Per quel che riguarda il capitolo rottura con Marracash, Elodie spiegava che il legame si era consumato dopo circa due anni di amore intenso. I due si erano vissuti senza mai decidere di andare a convivere: entrambi hanno infatti sempre voluto mantenere la propria indipendenza. Di Patrizi aveva inoltre spiegato in un’intervista di non essere mai riuscita a pensare a lei e all’ex nelle vesti di genitori. Motivo? “Troppo assoluto quello che ci unisce. Non ci poteva essere spazio per un terzo bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto?”

Per quel che riguarda le cause dell’addio, sia “Marra” sia Elodie, senza mai scendere nei dettagli relativi alla scelta di abbandonarsi, avevano lasciato intendere di avere due caratteri complessi e tumultuosi che alla fine li avevano portati ad allontanarsi. Resta da capire se per sempre oppure temporaneamente. Oggi si mormora di un possibile ritorno di fiamma…