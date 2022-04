Ronaldo e Georgina, dramma: morto uno dei gemelli, il dolore sui social

Un fulmine a ciel sereno colpisce una delle coppie più amate dello showbitz internazionale. Con un post social pubblicato pochissimi minuti fa, Cristiano Ronaldo e la compagna Georgina Rodriguez hanno annunciato di aver perso uno dei loro due gemelli.

La modella spagnola era in dolce attesa di due bambini ma, purtroppo, il maschietto non ce l’ha fatta. L’ex giocatore della Juventus ha annunciato il lutto tramite un post pubblicato sui social, dove ha tenuto a ringraziare il personale medico che ha seguito lui e la compagna in questo momento così terribile.

“Con immensa tristezza annunciamo la scomparsa del nostro bambino. Questo è in assoluto il dolore più grande che un genitore possa provare” ha scritto Cristiano Ronaldo, spiegando poi che il dolore per la scomparsa del figlio è in qualche modo mitigato dalla nascita della bambina. “Solo la nascita di nostra figlia ci dà forza per vivere questo momento con un po’ di speranza e felicità” ha aggiunto il calciatore.

Georgina Rodriguez, dunque, sembra aver perso il figlio appena dopo il parto e non durante la gravidanza. Perlomeno questo è quello che emerge dalle poche parole di Cristiano Ronaldo sui social, che ha aggiunto: “Siamo devastati da questa perdita e vi chiediamo di rispettare la nostra privacy in un momento così delicato”.

L’annuncio della nuova gravidanza di Georgina Rodriguez era giunto lo scorso ottobre. In un primo momento, la notizia era rimbalzata sui principali siti di gossip spagnoli, per poi venire confermata dai due genitori con un comunicato ufficiale.

La nuova arrivata di casa Ronaldo, di cui per il momento ancora non è dato sapere il nome, sarà dunque la secondogenita della coppia. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono infatti già genitori di un’altra bambina, Alana Martina, nata il 12 novembre del 2017.

La prima volta che il calciatore portoghese era diventato papà, in ogni caso, era stato con la nascita di Cristiano Junior, venuto al mondo 11 anni fa. Successivamente, il calciatore ha avuto altri due gemelli, Matteo e Eva, nati da una madre surrogata. Lo scorso dicembre con un tenero video pubblicato sui social, Ronaldo aveva annunciato il sesso dei due nuovi nascituri. Nessuno, ovviamente, si sarebbe mai potuto aspettare un epilogo così sconvolgente.