Georgina Rodriguez di nuovo incinta, sono gemelli: l’annuncio con Ronaldo

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 16.45: Cristiano e Georgina hanno confermato il gossip sulla gravidanza arrivato poche ore fa. L’annuncio su Instagram nasconde la sorpresa: la coppia aspetta due gemelli! Queste le loro parole: “Felicissimi di annunciare che aspettiamo due gemelli. I nostri cuori sono pieni d’amore, non vediamo l’ora di conoscervi”.

Georgina Rodriguez è di nuovo incinta? Il gossip impazza in queste ore e arriva dall’estero, dove una rivista ha annunciato la seconda gravidanza della compagna di Ronaldo parlando in esclusiva mondiale. E se fosse tutto vero, lo sarebbe davvero. Non è la prima volta che il gossip più dolce di tutti travolge la Rodriguez, ma stavolta è diverso. La news infatti è ben dettagliata ed è arrivata a ridosso del possibile annuncio della coppia.

Hola! ha svelato che Georgina Rodriguez sarebbe incinta del secondo figlio di Ronaldo e visto che lo hanno scritto con certezza è facile immaginare che lo abbiano appreso da fonti vicine alla coppia. Insomma, non hanno usato giri di parole per svelare la gravidanza e soprattutto non è stato usato il condizionale. Certo non sarebbe la prima volta che una notizia data per certa poi invece viene smentita dai diretti interessati, per cui è sempre meglio attendere annunci ufficiali prima di avere certezza di qualcosa.

Ma nella news in questione è stato rivelato anche altro: Georgina Rodriguez sarebbe incinta di 12 settimane. Avrebbe quindi superato, magari da poco, il primo trimestre e per questo molti pensano che l’annuncio della coppia arriverà a breve. Di solito i futuri genitori sono molto prudenti nei primi tre mesi di gravidanza, quelli più rischiosi per il feto, e preferiscono aspettare di entrare nel quarto prima di svelarlo ad amici e parenti. In questo caso anche al mondo intero.

Se la notizia fosse vera sarebbe il secondo figlio per Georgina Rodriguez e Ronaldo, ma solo geneticamente. I due infatti sono genitori di ben quattro figli. Il calciatore è diventato papà per la prima volta con Cristiano Junior, che oggi ha 11 anni, poi ha avuto i gemelli Mateo e Eva da una madre surrogata. Prima che i due bimbi nascessero, però, si è innamorato di Georgina, che è rimasta incinta. Quindi i gemelli sono nati pochi mesi prima di Alana Martina; tutti e tre spengono quattro candeline quest’anno. La famiglia Ronaldo si allargherà ben presto? Georgina non ha mai nascosto che le piace molto fare la mamma, quindi è possibile che abbiano deciso, o decidano, di allargare ulteriormente la famiglia.