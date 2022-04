Belen e Soleil, a Le Iene non è finita bene: cos’è successo nel backstage

Non è finita bene tra Belen Rodriguez e Soleil Sorge nel backstage de Le Iene. Chi Magazine ha svelato che si sarebbe venuto a creare un clima tesissimo tra le due showgirl dopo la puntata in cui l’italoamericana è stata ospite dello show di Italia Uno. D’altra parte che non ci fosse un particolare feeling lo si era già capito. Lo si è capito ancor meglio quando la modella argentina, parlando delle ex fidanzate del fratello Jeremias, si è ben guardata dal menzionare Soleil che, come è risaputo, ha avuto una love story con il sudamericano. Sorge ha però voluto non far passare inosservata la questione e infatti ha provveduto a ricordare a Belen di aver avuto una relazione con “Jere”. Questo è ciò che si è visto in video. La situazione si sarebbe fatta ancor più tesa a riflettori spenti.

Così il magazine diretto da Alfonso Signorini:

“Retroscena della puntata de Le Iene con ospite Soleil Sorge Stasi. La freddezza con Belen Rodriguez, cognata della Sorge quando stava con il fratello Jeremias Rodriguez, si è notata in studio fin da subito, dalle prime battute. Le due donne inoltre hanno avuto una relazione con Gianmaria Antinolfi, anche lui concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Il risultato di questo mix? L’aria negli studi Mediaset era gelida”.

Ma che cosa ha detto di preciso la Rodriguez in riferimento a Soleil quando quest’ultima è stata ospitata a Le Iene? Questo: “Mettetevi tutti comodi che vi presento la nostra ospite. Lei è italo americana e parla benissimo l’italiano e l’inglese. Ora tutti parlano di lei per il GF Vip, ma prima lei ha fatto la gavetta: Pechino Express, Uomini e Donne e anche L’Isola. Poi soltanto dopo è arrivato il Grande Fratello. I suoi ex sono Luca Onestini, Nicola Ippoliti, Marco Cartasegna e Gianmaria Antinolfi. Insomma sono tutte storie che iniziano con un reality e finiscono sul magazine Chi. Poi al GF ha anche avuto un triangolo con Alex e Delia, ma adesso è fidanzata con un certo Carlo”.

Insomma, Belen ha usato l’arma dell’ironia, condita con punte di sarcasmo, per far trapelare i propri giudizi sull’italoamericana. Giudizi non proprio densi di lodi, per usare un eufemismo.

Di recente anche Cecilia Rodriguez ha detto la sua su Soleil. E pure in questo caso non sono state riservate dolcezze nei confronti dell’ex volto di Uomini e Donne. In particolare la sorella minore di Belen ha dichiarato di essere stata contenta del fatto che suo fratello Jeremias si fosse lasciato con Soleil. Nel dettaglio ha raccontato di aver trascorso diverse serate con l’ex gieffina vip e di essersi divertita, puntualizzando però che mai è stata sua amica.

Soleil e Jeremias oggi: amori e misteri

Attualmente Jeremias è fidanzatissimo con Deborah Togni. Mistero invece sulla vita sentimentale di Soleil: al GF Vip ha raccontato di avere un legame con tale Carlo che però non si è mai visto né sentito. Qualcuno, con malignità, ha persino schernito la ragazza paventando un “Mark Caltagirone” in stile Pamela Prati. Nonostante questo particolare legame con Carlo, Sorge si è comunque parecchio avvicinata ad Alex Belli nella Casa più spiata d’Italia dando vita alla cosiddetta “chimica artistica”. Un teatrino che si è protratto per mesi e che ora si è finalmente concluso.