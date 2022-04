Cristina Chiabotto incinta del secondo figlio: la conferma oggi, col pancione

By

L’annuncio su Instagram nel giorno della Pasquetta, con un uovo di Pasqua in mano e la pancia già ben visibile

Cristina Chiabotto è di nuovo incinta! L’annuncio è arrivato a sorpresa oggi, nel giorno della pasquetta. Un Lunedì dell’Angelo diverso per lei, ma neanche tanto: anche l’anno scorso aveva il pancione! Proprio così, anche l’anno scorso ha passato la Pasqua in dolce attesa visto che la primogenita è venuta al mondo 11 mesi fa. Era il 2021 quando appariva su Instagram con un tenero pancino, incinta della prima figlia. Oggi una nuova foto che ha messo insieme a quella dell’anno scorso, anche quest’anno porta dentro di sé una nuova vita. Cristina Chiabotto è incinta del secondo figlio e lo ha annunciato a distanza di meno di un anno dalla nascita della primogenita.

La prima figlia nata dalla relazione con l’imprenditore Marco, che ha sposato tre anni fa, si chiama Luce Maria e diventerà ben presto già sorella maggiore. La gravidanza dell’ex Miss Italia era già stata portata a galla da un gossip di qualche settimana fa, ma solo oggi lei ha confermato tutto, con tanto di foto. Ha condiviso con i suoi follower uno scatto con un uovo di Pasqua tra le braccia e ha annunciato che presto la famiglia si allargherà. Nella didascalia ha esordito scrivendo di aver vissuto una Pasqua speciale con le persone che ama, per questo è piena di gratitudine. E ha aggiunto:

“Nel frattempo eccomi che torno da voi, dopo due giorni bellissimi in famiglia, con la sorpresa più bella che potessi desiderare, la vita. Sono emozionata nel raccontarvi che presto saremo in 4 più la nostra Paper”

Cristina Chiabotto e il marito Marco sono al settimo cielo. Non potrebbero sentirsi più fortunati di così, questa seconda dolce attesa li fa sentire ancor più grati alla vita. Tra le stories poi le due foto a confronto: Pasqua 2021 e Pasqua 2022, entrambe con il pancione. La lieta notizia non può che aver scatenato la gioia dei suoi fan, che hanno festeggiato con lei l’arrivo del secondo figlio. Le due sorelle quindi si passeranno poco più di un anno.

Non si sa di quanti mesi è incinta Cristina Chiabotto, di conseguenza quando nascerà il bimbo, o bimba. Non ha svelato neanche se sarà un maschietto o una femminuccia, ma di sicuro non mancheranno aggiornamenti nelle prossime settimane.