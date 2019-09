Cristina Chiabotto si è sposata: il matrimonio con Marco (Foto)

Cristina Chiabotto si è sposata oggi 21 settembre: l’annuncio del matrimonio con Marco Roscio su Instagram: “Che sia una cosa sola” (Foto)

Cristina Chiabotto e Marco Roscio sono saliti all’altare. Il matrimonio è stato celebrato oggi 21 settembre 2019. Viva gli sposi! L’ex Miss Italia in prima persona ha dato l’annuncio attraverso i suoi profili social, condividendo uno scatto dell’evento. Il marito è un l’imprenditore piemontese. Le nozze si sono svolte a Venaria Reale, un comune in provincia di Torino. La love story tra Cristina e l’uomo d’affari dura da circa due anni d’amore. “21 Settembre 2019. Che sia una cosa sola” il commento della conduttrice sotto al post con cui ha informato i suoi fan su Instagram di aver pronunciato il “Sì”. Per l’occasione ha indossato il ‘classico’ abito bianco. Per Marco invece un completo scuro e niente papillon. L’uomo ha optato per la cravatta, sempre scura.

Cristina, l’amore dopo Fabio Fulco

La Chiabotto ha conosciuto Marco dopo aver chiuso la relazione con l’attore Fabio Fulco. Un grande amore che però ha risentito dell’incedere del tempo. La conduttrice in passato ha detto che non c’è stato un motivo scatenante che ha provocato la rottura, ma semplicemente pian piano sono venuti meno gli stimoli. Stimoli ritrovati con Marco, suo fresco sposo. “Credo che la felicità vada a fasi nella vita. Non che prima di Marco io non lo sia mai stata, ma penso oggi di avere la maturità giusta per riconoscere la felicità come stile di vita, non come traguardo”, dichiarava dopo aver intrapreso la love story con Roscio. E Fabio Fulco? Si parlava addirittura di nozze e figli con lui, invece…

L’addio tra Fabio Fulco e Cristina Chiabotto: “Finito l’amore”

“Non c’è stato un motivo vero e proprio. Non c’era più l’incastro. È stato un esaurirsi. Mi sono trovata ad un bivio e ho trascinato la cosa per troppo tempo, perché fatico a chiudere le porte. È forte da dire, è finito l’amore per Fabio“. Con queste parole Cristina, in maniera molto schietta e onesta, rendeva noto il motivo della fine della relazione con l’attore.