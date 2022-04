Blanco si lancia sulla folla ma non finisce bene: la caduta e la reazione

Il cantante bresciano si è avventurato in uno stage diving a Roma, ma non è finita bene: i fan non lo hanno preso

Blanco, poche ore prima di esibirsi in piazza San Pietro innanzi al Papa e a 57mila giovani (evento del 18 aprile organizzato dalla Cei per il pellegrinaggio a Roma degli adolescenti), è stato protagonista di uno stage diving finito male. Nella capitale, durante prima della performance in Vaticano, ha tenuto un altro concerto. A un certo punto della manifestazione si è lasciato trasportare dall’emozione e, in modo avventuroso, si è lanciato dal palco, nella speranza che i suoi fan lo sostenessero. Peccato che ciò non è accaduto, con Riccardo Fabbriconi (nome all’anagrafe dell’artista bresciano 19enne) che è cascato a terra.

Nel momento in cui ha tentato lo stage diving, coloro nei quali in cui confidava in una presa istantanea, sono stati colti di sorpresi. Inoltre diversi fan avevano tra le mani il cellulare e stavano filmando il concerto. Qualcuno per un motivo, qualcuno per un altro, fatto sta che il giovane talento bresciano non ha trovato alcun appoggio ed è finito rovinosamente al suolo.

Fortunatamente nessuno si è fatto male, nemmeno il medesimo cantante, che dopo la gaffe (poteva costargli più cara) ha ironizzato su quanto accaduto, non prima di essersi sincerato che nessuno si fosse infortunato o fosse rimasto ferito dall’incidente. Salito sul palco dopo lo stage diving mancato, ha chiesto: “State tutti bene? Anche i ragazzi nelle prime file, state bene?”. Appurato che non ci sono stati danni, ha scherzato su di sé: “Sono un sacco di mer….a… quando mi butto io”. Alla fine l’omaggio al pubblico capitolino presente al concerto: “Vi amo Roma, avete spaccato”.

Blanco, dopo il trionfo al Festival di Sanremo con Mahmood, ha lasciato la sua fidanzata storica Giulia Lisioli. Tempo qualche settimana ed è apparso al fianco della ballerina Martina Valdes. I due sono usciti allo scoperto anche sui social. Martina, come Fabbriconi, è originaria di Salò, comune che si affaccia sul Lago di Garda (sponda bresciana). La conoscenza è infatti avvenuta proprio all’ombra delle rive lacustri. Per quel che riguarda la fine della love story con Giulia, il cantante ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione.