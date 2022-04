Blanco e la nuova fidanzata Martina: dove e quando si sono conosciuti

Emergono nuovi dettagli sulla storia d’amore tra Blanco e la ballerina Martina Valdes. A riportarli il settimanale Di Più Tv, che ha consultato alcune persone vicine alla nuova coppia. A quanto pare per “colpa” della nuova fidanzata il vincitore del Festival di Sanremo 2022 ha accantonato la relazione con la compagna di scuola Giulia Lisioli, che andava avanti da più di due anni.

I giornalisti della rivista hanno provato a contattare proprio la studentessa, che però ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione in merito. Giulia sta soffrendo molto per la rottura da Riccardo Fabbriconi, questo il vero nome di Blanco. Dopo l’addio all’artista la Lisioli ha smesso di seguirlo sui social network e ha rimosso tutte le foto di coppia.

Silenzio stampa pure da parte dell’amico di Mahmood, che pensa a vivere questa nuova liaison con Martina Valdes nonostante i numerosi impegni di lavoro in giro per l’Italia. Ma quando e dove Blanco ha conosciuto la nuova fidanzata? Sembra che, come chiarito da alcune fonti, i due si conoscano da tempo, più precisamente dal 2015, da quando l’artista – ex calciatore – giocava nella squadra del paese di Martina.

Per un periodo, infatti, il musicista ha giocato come difensore nella squadra di calcio di Salò, città dove vive la Valdes. Non solo, un parente di Martina – un certo Andrea – era nel team che allenava la compagine di cui faceva parte pure Riccardo. Tra i due non c’è mai stato nulla fino a quando non si sono rivisti lo scorso febbraio: una scintilla che ha dato il via ad un inedito e appassionante legame.

Blanco e Martina Valdes prima sono stati beccati mentre si baciavano con trasporto in discoteca, poi la danzatrice ha condiviso sul suo account Instagram alcune storie di un concerto del nuovo compagno. Una amore che procede a gonfie vele nonostante gli impegni reciproci.

Chi è la nuova fidanzata di Blanco

Martina Valdes è una ragazza di Desenzano del Garda, città a cui Blanco, di Calvagese della Riviera, è particolarmente legato essendoci cresciuto. Attualmente, come si apprende dal suo profilo Facebook, vive a Salò. Ignota la sua età ma dovrebbe avere circa venti anni.

È una ballerina e lavora per Mamacita Club, un’organizzazione che realizza eventi in discoteche sparse per l’Italia. Presente attivamente anche su Instagram e su Tik Tok, la Valdes si diverte a pubblicare scatti di sé e video mentre balla. La danza è la sua passione più grande.