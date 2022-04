Terence Hill, addio a Don Matteo con l’amaro in bocca: perché è un bluff

Terence Hill è uscito di scena, Don Matteo è rimasto orfano del suo protagonista… forse! Nel corso della puntata trasmessa da Rai Uno il 21 aprile 2022, il prete ha – anzi avrebbe – dovuto lasciare definitivamente la fiction, ma, per quello che si è visto, con ogni probabilità non sarà così. L’ultima scena di Terence ha lasciato l’amaro in bocca o, se la si vuol vedere in un altro modo, ha dato più di una speranza di vedere Hill di nuovo indossare la tonaca del prete. Insomma, c’è stato un bluff: l’attore veneziano non se ne è andato per sempre, come annunciato. Impossibile infatti che la parabola di Don Matteo possa concludersi con il sacerdote che viene rapito e sparisce nel nulla.

Ma che cosa si è osservato di preciso? L’ultima scena dell’episodio trasmesso il 21 aprile, preceduta da quella circolata in queste ore in cui Don Matteo pare salutare tutti i suoi compagni di viaggio mentre dormono, ha fatto emergere che il protagonista è stato colto da una crisi mistica, versando lacrime davanti alla croce. La scena successiva ha mostrato un’automobile in lontananza con a bordo degli uomini dal piglio criminale che obbligano Don Matteo a seguirli. Credere che il percorso di Terence Hill nella fiction possa terminare in un simile modo è impossibile. Tutto fa pensare che ci saranno dei colpi di scena prossimamente e che l’attore veneziano tornerà in video. Magari per poco, ma quasi sicuramente tornerà.

Qualcosa in più su ciò che accadrà lo si è potuto dedurre anche dalle anticipazioni del prossimo episodio trasmesse subito dopo il finale di puntata. In tali anticipazioni Nino Frassica-Antonio “Nino” Cecchini è convinto che Don Matteo sia stato rapito. I sospetti cascano su Don Massimo. Ma è evidente che i misteri su cui far luce sono molti e spetterà proprio a Terence risolverli.

Il promo della prossima puntata di #DonMatteo13, con l’arrivo di Raoul Bova/Don Massimo e Terence Hill/#DonMatteo rapito. pic.twitter.com/JpCDxLhn5i — Cinguetterai (@Cinguetterai_) April 21, 2022

D’altra parte Nino Frassica, quando si diffuse la voce che Hill avrebbe lasciato Don Matteo, disse che in realtà più che un’uscita di scena si sarebbe trattato di un “arrivederci”. Senza dubbio Terence Hill non avrà più il ruolo di protagonista assoluto. Il suo testimone lo raccoglierà Raoul Bova. Ma l’addio “per sempre” del suo personaggio deve ancora essere scritto.