Temptation Island non andrà in onda quest’estate. Lo ha riferito TvBlog, spiegando che, al posto del programma delle tentazioni, Canale Cinque dovrebbe mandare in onda delle repliche di Tu si que vales. Il reality timonato da Filippo Bisciglia potrebbe essere rispolverato in autunno seppur non c’è alcuna certezza che ciò accada.

Elisa Isoardi, secondo quanto riferito da Dagospia, avrebbe avuto un fitto colloquio con Antonio Di Bella, direttore di Rai Day Time. L’ex compagna di Matteo Salvini dovrebbe rientrare sulla tv di stato dal prossimo autunno.

Antonino Spinalbese, intervistato a Storie Italiane da Eleonora Daniele, ha rivelato la malattia autoimmune da cui è stato colpito. “Ho il pancreas di un anziano”, ha spiegato. L’ex di Belen, molto probabilmente, ha contratto la pancreatite autoimmune.

Massimo Lopez, intervistato dal Corriere della Sera, ha rivelato che mesi fa è stato colto da un infarto “drammatico” mentre stava viaggiando in treno. Il comico e attore si è ripreso e continua a recitare a teatro e a svolgere altre attività professionali.

“Ignazio Moser ha tradito Cecilia Rodriguez”. Lo scoop lo ha lanciato l’esperto di gossip Alessandro Rosica, aggiungendo che il tradimento si sarebbe consumato domenica scorsa, con una donna sposata. La Rodriguez e il trentino come hanno reagito? Hanno preferito non commentare ma pare non siano stati toccati dal chiacchiericcio visto che nei giorni successivi alla bomba gossippara si sono mostrati assieme felici e sereni.

Problemi per Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo: il padre del nuotatore, Franco, continua a non vedere di buon occhio la relazione del figlio. La principessa, intervistata da Chi Magazine, ha ammesso che qualche problema con la famiglia del fidanzato c’è. Come andrà a finire? C’è chi assicura che la coppia sarà investita da una forte crisi per tale situazione…

Svelato il cast di Celebrity Hunted 3. Ci saranno Ciro Priello e Fabio Balsamo, due dei membri del collettivo di videomaker e creator napoletano The Jackal, Luca Argentero e la moglie Cristina Marino. E ancora, ecco Irama, Rkomi, Katia Follesa e i due attori protagonisti di Gomorra, Salvatore Esposito e Marco d’Amore.

Britney Spears è incita per la terza volta. L’annuncio della gravidanza ha fatto il giro dei social a livello globale in un amen.

Nervi tesissimi all’Isola dei Famosi per via di un faccia a faccia infuocato tra Nicolas Vaporidis ed Jeremias Rodriguez: il primo ne è uscito a testa alta, il secondo malissimo.

Atmosfera tesa anche tra Aldo Montano e Alex Belli che sono stati protagonisti di un botta e risposta velenoso dopo le interviste di cui sono stati protagonisti a Isola Party. Lo sportivo ha spernacchiato a più riprese l’attore che non ha affatto gradito.