Isola Party: Alex Belli fuma in diretta, Aldo Montano lo smonta di nuovo

Scontro a distanza tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6: Montano torna a pungere l’attore parmense

Alex Belli e Aldo Montano, ancora scintille. L’ex schermista e l’attore parmense sono stati entrambi ospiti nella puntata del 14 aprile di Isola Party in onda su MediasetPlay. I due non si sono collegati contemporaneamente: prima ha preso parola Belli, da Santo Domingo (si trova sull’isola caraibica per una vacanza/lavoro con Delia Duran), poi ha avuto la linea il campione olimpico che è tornato nuovamente a tuonare sull’ex gieffino. Nel corso dell’intervista Belli, che si trovava su una spiaggia, a un certo punto si è messo a fumare scatenando lo stupore di Ignazio Moser e Valentina Barbieri, i conduttori del programma.

“Lo sapete che io sono anticonvenzionale”, ha detto ridendo Alex nell’accendersi una sigaretta. Moser e Valentina non lo hanno redarguito e anzi si sono messi a ridere. Opportuno segnalare che Belli si trovava all’aria aperta. A un certo punto è poi stato raggiunto da Delia Duran. La coppia è viva e vegeta, le crisi o presunte tali del GF Vip sono state ampiamente superate. Chiuso il collegamento con Alex, i conduttori di Isola Party si sono connessi con Montano.

“Attenzione che quello prende un aereo da Santo Domingo e va all’Isola”, ha immediatamente ironizzato lo sportivo, sottintendendo che Belli sia sempre alla ricerca spasmodica delle telecamere televisive. A quanto pare, a distanza di mesi dalla conclusione del GF Vip 6, Montano non ha cambiato idea sul parmense. E infatti ha chiosato: “Come l’ho visto? L’ho guadato con gli stessi occhi (del Gf Vip, ndr)”.

Altra domanda, altra spernacchiata. Moser ha ricordato ad Aldo che la puntata del 14 aprile di Isola Party era dedicata agli sportivi. E Belli? Che ci faceva? “Così offendi la mia generazione”, ha chiosato lo schermitore sogghignando. Ignazio ha provato a spezzare una lancia a favore dell’attore: “Sai che faceva il cavallerizzo?”. Niente, Aldo ha continuato a sghignazzare, scuotendo il capo.

Gli è poi stato chiesto di partecipare a un quiz e di dare dei voti su varie questioni. Una riguardava la “Recitazione artistica” al GF Vip: quali dei tre personaggi del teatrino (Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran) ha recitato di più? “Dopo sei mesi di superca…ola, primo Alex per distacco, seconda Delia, terza Soleil. Alex ha doppiato proprio tutti gli altri”.

Infine Ignazio ha chiesto ulteriori delucidazioni sulla furente lite che ebbe con Alex al Grande Fratello Vip, quella che sancì la fine dei loro rapporti. “Ha avuto mancanza di fair play, cioè di sportività. Quando? In tutte le occasioni. Poi abbiamo capito che era tutta una recita, ma io non l’ho presa da attore e intrattenitore, l’ho presa da sportivo. Comunque una volta usciti fuori, ognuno ha la sua vita, fortunatamente”, ha concluso Montano.