Alessandro Rosica, esperto di gossip attivo su Instagram, ha sganciato una bomba “rosa” nel corso del pomeriggio di giovedì 14 aprile, scrivendo di aver saputo da fonti certe che Ignazio Moser avrebbe tradito Cecilia Rodriguez. Rosica ha aggiunto dei dettagli sullo scoop, affermando che lo sportivo, domenica scorsa, avrebbe goduto della compagnia di una donna sposata e con figli. A dare ulteriore spinta al gossip è intervenuta un’altra personalità esperta del mondo milanese dei vip, Gabriele Parpiglia, autore televisivo, giornalista di Chi Magazine nonché amico di Alfonso Signorini. In particolare Parpiglia ha commentato quanto detto da Rosica, avallando la sua versione; anzi ha persino aggiunto che non è la prima volta che capitano episodi di questo tipo.

Ignazio ha messo le corna a Cecilia? Gabriele Parpiglia conferma lo scoop di Alessandro Rosica

Così Alessandro Rosica: “Ignazio Moser ci ricasca e domenica sera avrebbe passato la serata con una donna non famosa tradendo così Cecilia per l’ennesima volta. Non mi sento di citare questa donna siccome è sposata e con figli. Ho tutto documentato. Ignazio chiedi solo scusa a Cecilia perché non se lo merita, nessuna donna merita tutto ciò. A questo punto inizierà un inevitabile crisi?”. Un messaggio a cui ha fatto eco Parpiglia: “Infatti non è la prima volta… yes“.

E Ignazio e Cecilia? Come hanno reagito allo scoop targato Rosica? Dopo aver lasciato trascorrere il pomeriggio senza dare segnali, la modella argentina, poco prima che Moser iniziasse la diretta di Isola Party – programma da lui condotto e in onda su MediasetPlay a partire dalle 20.30 -, ha postato tra le sue Stories Instagram uno scatto in cui si è immortalata teneramente al fianco del fidanzato.

“Carica pre-Isola Party”, ha scritto la sorella di Belen. Moser ha subito provveduto a ri-postare la fotografia, gesto che è parso una sorta di segnale di unione di coppia. Un quadretto che ha avuto il chiaro intento di mettere a tacere le voci gossippare scatenatesi nelle scorse ore.

Il trentino ha anche postato una seconda Stories in cui ha ripreso la Rodriguez intenta a cucinare la cena. Insomma, chi pensava che le dichiarazioni di Rosica potessero scatenare un terremoto nella relazione è rimasto deluso. Per il momento a casa Moser-Rodriguez tutto appare tranquillo e sereno. Da sottolineare, però, che una smentita vera e propria da parte della coppia non è giunta.

Dopo che Ignazio e Cecilia si sono ritratti sereni assieme, Rosica è tornato alla carica, mostrando un pizzico di sconforto. “Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire”, ha chiosato su Instagram, riferendosi al fatto che la Rodriguez sembra non aver dato ascolto alle sue parole.