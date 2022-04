Celebrity Hunted, terza stagione: svelato il cast ufficiale, chi c’è

Celebrity Hunted 3 si farà, sembra proprio che ormai sia ufficiale. L’indiscrezione arriva quest’oggi sulle pagine di Telepiù e di TV Sorrisi e Canzoni, che ci hanno fornito qualche dettaglio in più su una terza edizione della quale, per ora, non sapevamo nulla. Fino a questo punto, infatti, Amazon Prime Video, la piattaforma dove viene trasmesso lo show, non aveva fornito info o aggiornamenti di sorta su un suo potenziale rinnovo.

Ma la terza stagione di Celebrity Hunted è in effetti realtà e potrà vantare, perlomeno stando alle indiscrezioni, un cast davvero di tutto rispetto.

Il cast di Celebrity Hunted 3: dai Jackal agli attori di Gomorra

Fra i nomi confermati troviamo quelli di Ciro Priello e Fabio Balsamo, due dei membri del collettivo di videomaker e creator napoletano The Jackal. Prosegue così il successo mediatico degli “sciacalli”, che ormai pare davvero inarrestabile dopo il trionfo di Priello a LOL – Chi ride è fuori e la partecipazione di Fru e Aurora Leone a Pechino Express. Ma non finisce certo qui.

La terza edizione di Celebrity Hunted potrà vantare anche due coniugi come Luca Argentero e la moglie Cristina Marino. Insieme a loro, a quanto pare, vedremo i concorrenti del Festival di Sanremo 2022 Irama (in gara con Ovunque sarai) e Rkomi (Insuperabile) e i due attori protagonisti di Gomorra, Salvatore Esposito e Marco d’Amore.

L’ultimo nome apparso nelle anticipazioni del cast di Celebrity Hunted è quello della comica Katia Follesa. Per il momento, la Follesa è l’unica a non essere “accoppiata”, nel senso che non è stato annunciato chi gareggerà al suo fianco. Il format, ricordiamo, può in ogni caso prevedere anche la presenza di concorrenti che gareggiano “in solitaria”.

Celebrity Hunted: cosa sappiamo della terza stagione

Per il resto, le informazioni a nostra disposizione sulla nuova stagione del reality di Amazon Prime Video sono piuttosto ridotte.

Sorrisi ha anticipato, oltre al cast, il fatto che le riprese sono già iniziate proprio in questi giorni e che si stanno tenendo a Firenze. La struttura dello show dovrebbe rimanere sempre la medesima: in Celebrity Hunted un gruppo di vip devono scappare da un gruppo di “Cacciatori” che si metteranno sulle loro tracce in giro per l’Italia.