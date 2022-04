Britney Spears è incinta, terzo figlio in arrivo: l’annuncio a sorpresa

Britney Spears è di nuovo incinta! La lieta notizia ha scatenato subito i suoi fan, che hanno accolto con grande entusiasmo e gioia l’annuncio su Instagram. Il post è stato subito invaso da commenti e cuori per esprimere il “mi piace”. La cantante ha postato una foto e nella didascalia ha annunciato di essere in dolce attesa. Un giorno, quello di oggi, che Britney ricorderà per sempre! Ha esordito nel messaggio spiegando che in questi giorni ha notato di aver preso un po’ di peso, dopo un viaggio a Maui con il suo fidanzato Sam Asghari. Proprio il compagno ha ironizzato sui chili presi dicendole che era tutto il cibo gustato durante il viaggio, ma a quanto pare la spiegazione non ha convinto la futura mamma.

Non a caso Britney ha scritto: “Quindi ho fatto un test di gravidanza… E beh… Sto per avere un bambino”. Ha aggiunto che molto probabilmente trascorrerà molto tempo in casa durante la gravidanza. Pare preferisca non uscire di casa per evitare di trovarsi travolta dai paparazzi, insomma. Scoprendo di essere incinta Britney Spears è tornata con la mente al passato, perché non ha trascorso gravidanze felici.

La cantante è già madre di due figli: Sean Preston di 16 anni e Jayden James di 15. I due ragazzi, ormai adolescenti, sono nati dal precedente matrimonio della pop star con Kevin Federline. Tornando al messaggio e al ricordo della gravidanza, queste le parole di Britney: “È difficile perché quando ero incinta ho avuto la depressione perinatale, ed è assolutamente orribile”. Quindi ha fatto una riflessione: quando è successo a lei diversi anni fa le donne non ne parlavano, lamentarsi di un figlio che si porta in grembo allora poteva risultare stonato, quasi pericoloso. Adesso i tempi sono diversi ed è sembrata sollevata di ciò.

Ora ha intenzione di vivere con gioia questo periodo. Si concentrerà sul fare yoga, per esempio, e sul diffondere gioia e amore. Britney Spears è incinta del primo figlio con Sam Asghari. I due si sono incontrati sei anni fa sul set di un video musicale. A settembre 2021 è arrivata la proposta di matrimonio, ma la coppia potrebbe modificare i progetti futuri dopo la gravidanza. Si sposeranno prima o dopo la nascita del loro primo figlio, o prima figlia?